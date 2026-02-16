"Самая сексуальная спортсменка мира" выиграла вторую медаль на Олимпиаде (ФОТО)

Нидерландский конькобежец Ютта Лердам завоевала вторую медаль на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. После золота на дистанции 1000 метров спортсменка добавила в свою коллекцию серебро в забеге на 500 метров.

Ютта Лердам. Фото: AP Photo/Antonio Calanni

В финале 500-метровки Ютта Лердам показала время 37,15 секунды, которое оказалось ее лучшим результатом сезона. Она уступила только своей соотечественнице Фемке Кок, которая добыла в борьбе золото с олимпийским рекордом 36,49. Бронзу завоевала японка Михо Такаги с результатом 37,27.

Для Лердам это первая олимпийская медаль на дистанции 500 метров, хотя раньше она уже становилась призером чемпионата мира по этой дисциплине. На прошлой неделе нидерландский конькобежец получила золото на 1000 метров со временем 1:12,31, что стало олимпийским рекордом и укрепило позиции Нидерландов в медальном зачете.

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

В общей сложности сборная Нидерландов имеет уже 11 наград на этих Играх.

Ютта Лердам. Фото: The Sporting News

Ютта Лердам. Фото: instagram.com/juttaleerdam/

Лердам известна не только спортивными достижениями. Британские таблоиды неоднократно называли ее "самой сексуальной спортсменкой мира", а в соцсетях она имеет миллионы подписчиков. Публичный интерес подогревают и ее отношения с боксером и блогером Джейком Полом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звездный нидерландским конькобежец Ютта Лердам устроила скандал на Олимпиаде и отказалась общаться с медиа.

