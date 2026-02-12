Скільки насправді коштує олімпійська медаль-2026: вона дешевша за кебаб

Олімпійські медалі вважаються найвищою нагородою у спорті. Однак, виявляється, що їх ціна значно різниця. Наприклад бронзова медаль, яка дається за третє місце у спортивних змаганнях, оцінюється у кілька євро.

Жюлія Сімон тримає золоту медаль Олімпіади. Фото: Associated Press

Як пише німецьке видання Bild, олімпійська бронзова нагорода за ціною може бути дешевшою за кебаб. Вона складається щонайменше на 60% з міді, часто змішаної з іншими металами, такими як олово, алюміній або свинець. Оскільки бронза не є дорогоцінним металом, її сировинна вартість становить близько 4 євро.

Дещо інша ситуація зі срібними та золотими нагородами. Срібна медаль містить близько 500 грамів чистого срібла, що формує її матеріальну вартість у понад 1100 євро. Золота ж медаль насправді виготовляється не з золота. Насправді це срібна медаль, покрита тонким шаром золота. Її поточна вартість, виходячи з вмісту металу, становить приблизно 1800 євро.

Медалі для Ігор-2026 виготовляє італійський державний монетний двір Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato з використанням перероблених металів. Востаннє повністю золоті медалі вручали ще у 1912 році в Лондоні і тоді вони важили 26 грамів. Сьогодні така нагорода коштувала б понад 4000 євро.

Зауважимо, що попри ціну, олімпійська медаль залишається насамперед символом тріумфу, який неможливо оцінити лише цифрами вартості металів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що організатори Олімпіади пояснили, чому ламалися медалі.

Також "Коментарі" писали, що українського атлета Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх.