Головна Новини Спорт олімпіада і змагання Скільки насправді коштує олімпійська медаль-2026: вона дешевша за кебаб
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки насправді коштує олімпійська медаль-2026: вона дешевша за кебаб

Бронзова медаль Олімпіади-2026 коштує дешевше за вуличну їжу. Яка реальна вартість золотої, срібної та бронзової нагороди.

12 лютого 2026, 16:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Олімпійські медалі вважаються найвищою нагородою у спорті. Однак, виявляється, що їх ціна значно різниця. Наприклад бронзова медаль, яка дається за третє місце у спортивних змаганнях, оцінюється у кілька євро.

Скільки насправді коштує олімпійська медаль-2026: вона дешевша за кебаб

Жюлія Сімон тримає золоту медаль Олімпіади. Фото: Associated Press

Як пише німецьке видання Bild, олімпійська бронзова нагорода за ціною може бути дешевшою за кебаб. Вона складається щонайменше на 60% з міді, часто змішаної з іншими металами, такими як олово, алюміній або свинець. Оскільки бронза не є дорогоцінним металом, її сировинна вартість становить близько 4 євро. 

Дещо інша ситуація зі срібними та золотими нагородами. Срібна медаль містить близько 500 грамів чистого срібла, що формує її матеріальну вартість у понад 1100 євро. Золота ж медаль насправді виготовляється не з золота. Насправді це срібна медаль, покрита тонким шаром золота. Її поточна вартість, виходячи з вмісту металу, становить приблизно 1800 євро.

Медалі для Ігор-2026 виготовляє італійський державний монетний двір Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato з використанням перероблених металів. Востаннє повністю золоті медалі вручали ще у 1912 році в Лондоні і тоді вони важили 26 грамів. Сьогодні така нагорода коштувала б понад 4000 євро.

Зауважимо, що попри ціну, олімпійська медаль залишається насамперед символом тріумфу, який неможливо оцінити лише цифрами вартості металів.

