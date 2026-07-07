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Найвищу статую Мессі у світі висміяли в мережі: що з нею не так (ФОТО)

В Аргентині відкрили 26-метрову статую Ліонеля Мессі.

7 липня 2026, 08:05
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Slava Kot

У місті Кутраль-Ко в Аргентині відкрили 26-метрову статую Ліонеля Мессі, яка стала найвищим монументом футболісту у світі. Влада міста назвала пам’ятник новим символом регіону, однак у соцмережах скульптуру швидко висміяли через її зовнішній вигляд.

Найвищу статую Мессі у світі висміяли в мережі: що з нею не так (ФОТО)

Найвища статуя Мессі у світі. Фото з відкритих джерел

Монумент заввишки 26 метрів і вагою близько 70 тонн встановили як вшанування капітана збірної Аргентини. Мессі зображений у формі національної команди, він стоїть на колінах, піднявши праву руку вгору, а між колінами розміщений трофей чемпіонату світу. На грудях бетонної фігури видно три зірки, що символізують три титули Аргентини на мундіалях.

Автором роботи став місцевий скульптор-самоучка Альдо Беройса. За його словами, створення пам’ятника тривало приблизно рік, а над проєктом працювали будівельні бригади та жителі міста.

Попри рекордні розміри, найбільше обговорення викликало не саме відкриття, а художнє виконання монумента. Користувачі соцмереж звернули увагу на непропорційні риси обличчя, дивну форму тіла та загальну схожість скульптури з Мессі. Через це статую почали порівнювати з іншими відомими невдалими пам’ятниками спортсменам і знаменитостям. Таким чином найвища статує Мессі у світі перетворилася на мем.

Найвищу статую Мессі у світі висміяли в мережі: що з нею не так (ФОТО) - фото 2

Найвищу статую Мессі у світі висміяли в мережі: що з нею не так (ФОТО) - фото 2

Влада Кутраль-Ко наголосила, що монумент Мессі має стати туристичною атракцією і привернути увагу футбольних уболівальників до провінції Неукен. Під час церемонії відкриття мер міста заявив, що статуя може стати одним із головних символів регіону.

Новий аргентинський монумент побив попередній рекорд, який належав 21-метровій статуї Мессі в індійській Калькутті. Однак і вона раніше викликала суперечки: після скарг на нестійкість конструкції місцева влада вирішила демонтувати її.

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