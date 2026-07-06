Один дзвінок Трампа змінив правила ЧС-2026: УЄФА лютує через таємну домовленість з ФІФА

Європейський футбольний союз (УЄФА) різко відреагував на рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) скасувати автоматичну дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу. За даними ЗМІ, це рішення було ухвалене після звернення президента США Дональда Трампа до очільника ФІФА Джанні Інфантіно.

Трамп телефонував Інфантіно, щоб скасувати дискваліфікацію Балогуна. Скриншот з відео

Фоларін Балогун отримав червону картку у попередньому матчі плей-оф, однак рішенням ФІФА був допущений до гри проти збірної Бельгії. Це викликало гостру реакцію в УЄФА, де наголосили, що автоматична дискваліфікація після вилучення є базовою нормою регламенту й не повинна ставати предметом винятків.

"Це рішення перейшло всі межі. Мінімальна автоматична дискваліфікація на один матч після червоної картки – це принцип, закладений у регламенті, який не може бути предметом винятків, тим більше в розпал турніру, де кілька інших гравців опинилися в аналогічній ситуації й відбули свої дискваліфікації", – наголосили в УЄФА.

У заяві організації зазначається, що подібні рішення можуть поставити під сумнів принцип рівності всіх учасників турніру та підірвати довіру до міжнародних футбольних змагань.

Тим часом видання The Athletic стверджує, що перегляду рішення передував телефонний дзвінок Дональда Трампа до президента ФІФА Джанні Інфантіно. За інформацією журналістів, американський лідер попросив переглянути дискваліфікацію футболіста. Після цього Трамп подякував ФІФА та написав у соцмережі, "вони зробили правильно, і скасували велику несправедливість".

Після скасування дискваліфікації Бельгійська футбольна асоціація звернулася до ФІФА із вимогою надати офіційні пояснення щодо зняття дискваліфікації з Балогуна.

Матч Бельгія — США на ЧС-2026 відбудеться в ніч проти 7 липня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що заради Трампа ФІФА ламає багаторічний протокол на фіналі ЧС-2026.

Також "Коментарі" писали, що президент США Дональд Трамп отримав Премію миру ФІФА.