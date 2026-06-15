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Турецький вболівальник став зіркою на ЧС-2026: усе через незвичний вигляд (ФОТО)

Уболівальник збірної Туреччини Уді Неко став вірусною сенсацією чемпіонату світу з футболу 2026 року.

15 червня 2026, 08:35
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Slava Kot

Чемпіонат світу з футболу традиційно дарує не лише яскраві матчі, а й нових героїв соціальних мереж. Цього разу увагу мільйонів користувачів привернув турецький уболівальник на прізвисько Уді Неко (udi_neco), чия незвична зовнішність перетворила його на зірку ЧС-2026.

Турецький вболівальник став зіркою на ЧС-2026: усе через незвичний вигляд (ФОТО)

Турецький фанат Уді Неко. Фото: instagram / udi_neco

Під час матчу між Туреччиною та Австралією камери неодноразово показували чоловіка на трибунах з повністю пофарбованим у чорний колір обличчям, білою бородою та волоссям. Його образ настільки вразив глядачів, що фото та відео швидко стали вірусними в соцмережах.

Як з’ясувалося, справжнє ім’я фаната Недждет Ольчерман. Він є давнім прихильником турецького футбольного клубу "Бешикташ" та національної збірної Туреччини. Саме кольори клубу, чорний і білий, стали основою його впізнаваного стилю.

Уді Неко вже давно добре відомий футбольним уболівальникам у Туреччині. Колишній співробітник жандармерії регулярно відвідує матчі "Бешикташа" та збірної, а його зовнішність давно стала частиною фанатської культури. Він також має значну аудиторію у соціальних мережах і неодноразово з’являвся на публічних заходах, пов’язаних з клубом.

Турецький вболівальник став зіркою на ЧС-2026: усе через незвичний вигляд (ФОТО) - фото 2

Уді Неко без фарби на обличчі. Фото: udi_neco

Втім, поки фанат підкорював інтернет, сама збірна Туреччини пережила невдалий старт на Мундіалі. У першому матчі турніру команда поступилася Австралії з рахунком 0:2. Попри перевагу у володінні м’ячем та більшу кількість ударів, турки не змогли реалізувати свої моменти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто виграє Чемпіонат світу з футболу 2026: три моделі ШІ назвали переможця.



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