Найвища у світі: в Аргентині встановили нову статую Ліонелю Мессі (ФОТО)

У місті Кутраль-Ко в аргентинській провінції Неукен встановили гігантську статую Ліонеля Мессі заввишки 26 метрів. Монумент вагою близько 70 тонн став найбільшою у світі статую капітана збірної Аргентини.

Статуя Мессі в Аргентині. Фото з відкритих джерел

Ліонель Мессі на статуї зображений у національній формі з піднятою вгору правою рукою, що є жестом тріумфу. Між його колінами розміщено копію трофея чемпіонату світу, як його головне досягнення кар’єри, тобто перемогу на ЧС-2022, який відбувся в Катарі.

Конструкцію виготовлено на сталевому каркасі з бетонним облицюванням. Проєкт реалізував місцевий художник Альдо Беройса, який працював над ідеєю як символом поваги до аргентинського футболу та його головної зірки.

В Аргентині встановили 26-метрову статую Ліонеля Мессі

Статуя Мессі в Аргентині

За висотою новий монумент перевершив попередній рекорд, статую Мессі в індійській Калькутті, яка сягала 21 метра. Зауважимо, що її нещодавно демонтували з міркувань безпеки. Таким чином, новий 26-метровий пам’ятник Мессі в Аргентині став найвищим монументом на честь футболіста у світі.

Місцева влада заявила, що ініціатива має не лише символічне, а й практичне значення. Очікується, що нова скульптура стане туристичним магнітом для регіону та посилить інтерес до провінції Неукен серед футбольних уболівальників з усього світу.

Найбільший пам'ятник футболісту

26-метрова статуя Мессі в Аргентині

Ліонель Мессі, який залишається одним із найуспішніших футболістів в історії, продовжує встановлювати нові рекорди. У матчі на ЧС-2026 проти Алжиру аргентинський футболіст оформив хетрик та досяг позначки у 16 голів на чемпіонатах світу повторивши рекорд німця Мірослава Клозе. Наступний матч Аргентини на ЧС відбудеться 22 червня проти Австрії, а останній матч групового етапу – 28 червня проти Йорданії.

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