Высокую статую Месси в мире высмеяли в сети: что с ней не так (ФОТО)

В городе Кутраль-Ко в Аргентине открыли 26-метровую статую Лионеля Месси, ставшую самым высоким монументом футболисту в мире. Власти города назвали памятник новым символом региона, однако в соцсетях скульптуру быстро высмеяли из-за ее внешнего вида.

Самая высокая статуя Месси в мире. Фото из открытых источников

Монумент высотой 26 метров и весом около 70 тонн установили в честь капитана сборной Аргентины. Месси изображён в форме национальной команды, он стоит на коленях, подняв правую руку вверх, а между коленями расположен трофей чемпионата мира. На груди бетонной фигуры видны три звезды, символизирующие три титула Аргентины на мундиалях.

Автором работы стал местный скульптор-самоучка Альдо Беройс. По его словам, создание памятника длилось около года, а над проектом работали строительные бригады и жители города.

Несмотря на рекордные размеры, наибольшее обсуждение вызвало не само открытие, а художественное исполнение монумента. Пользователи соцсетей обратили внимание на непропорциональные черты лица, странную форму тела и сходство скульптуры с Месси. Поэтому статую стали сравнивать с другими известными неудачными памятниками спортсменам и знаменитостям. Таким образом самая высокая статуя Месси в мире превратилась в мем.

Власти Кутраль-Ко отметили, что монумент Месси должен стать туристической достопримечательностью и привлечь внимание футбольных болельщиков в провинцию Неукен. В ходе церемонии открытия мэр города заявил, что статуя может стать одним из главных символов региона.

Новый аргентинский монумент побил предыдущий рекорд, принадлежавший 21-метровой статуе Месси в индийской Калькутте. Однако и она раньше вызывала споры: после жалоб на неустойчивость конструкции местные власти решили демонтировать ее.

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