Відомий український боксер нокаутував суперника за 29 секунд та виграв титул (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий український боксер нокаутував суперника за 29 секунд та виграв титул (ВІДЕО)

Український боксер Віктор Вихрист здобув пояс WBO European, нокаутувавши суперника з Північної Македонії за 29 секунд у першому раунді.

18 січня 2026, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист здобув одну з найшвидших перемог у своїй кар’єрі, нокаутувавши суперника вже на старті поєдинку. Бій за титул WBO European відбувся у німецькому Фленсбурзі та тривав лише 29 секунд.

Відомий український боксер нокаутував суперника за 29 секунд та виграв титул (ВІДЕО)

Віктор Вихрист. Фото: FN

Суперником 33-річного українця Віктора Вихриста став представник Північної Македонії Тодорче Цвєтков. Уже після першої потужної комбінації від Вихриста опонент опинився на канвасі. Цвєтков зумів підвестися, однак продовжити поєдинок не зміг. Після цього рефері зафіксував нокаут у першому раунді.

Для Віктора Вихриста ця перемога стала 17-ю на професійному рингу, з яких 11 були нокаутом. Вона також принесла українцю престижний європейський пояс за версією WBO та зміцнила його позиції у надважкому дивізіоні.

Відео нокауту Віктора Вихриста можна подивитися нижче:

Спочатку поєдинок планували провести 10 січня в андеркарді бою тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла, однак тоді вихід Вихриста в ринг не відбувся. Востаннє до цього українець боксував у жовтні в Румунії, де впевнено переміг боснійця Бояна Честіча.

Єдиної поразки у кар’єрі Вихрист зазнав у лютому 2023 року, поступившись кубинцю Леньє Перро. Той бій завершився для українця травмою ребра. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення до боксу після п'ятого завершення кар'єри. Серед можливих суперників Ф'юрі назвав Ентоні Джошуа, однак рідні британця заявили, що той планує закінчити кар'єру в боксі після жахливої аварії.

Також "Коментарі" писали, що змінився лідер у рейтингу найкращих боксерів світу.



