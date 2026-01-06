Ентоні Джошуа вирішив завершити кар’єру: рідні боксера повідомили деталі

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа вирішив поставити крапку у своїй професійній кар’єрі після трагічних подій, що сталися з ним під час відпочинку в Нігерії.

Ентоні Джошуа. Фото: з відкритих джерел

Про намір спортсмена залишити ринг повідомив один із членів його родини. За словами родича, це рішення вже озвучене всім близьким і є остаточним, пише видання The PUNCH.

Дядько боксера Адедамола Джошуа розповів, що племінник надзвичайно важко переживає події, які сталися наприкінці грудня. За його словами, трагедія повністю змінила життєві пріоритети спортсмена та його ставлення до подальшої кар’єри у спорті.

У найближчій перспективі Джошуа міг провести довгоочікуваний бій проти Тайсона Ф’юрі, який нещодавно повернувся у професійний бокс. Проте після трагедії в Нігерії розмови про великий поєдинок фактично втратили сенс, адже боксер вирішив завершити кар’єру.

Як повідомляв портал "Коментарі", колишній чемпіон світу у важкій вазі Ентоні Джошуа потрапив в автомобільну аварію в нігерійському штаті Огун, унаслідок якої загинули двоє людей. Інформацію про інцидент підтвердили у місцевій поліції, зазначивши, що сам боксер зазнав лише незначних травм.

За даними правоохоронців, автомобіль, у якому перебував 36-річний Джошуа, зіткнувся з іншим транспортним засобом. Представники поліції повідомили, що боксер перебував серед пасажирів позашляховика, який рухався у колоні з охороною.

Жертвами трагедії тоді стали Латц і Сіна. Перший тривалий час працював особистим тренером Ентоні Джошуа, а другий відповідав за його фізичну підготовку протягом багатьох років.

Поїздка до Нігерії була для британця відпусткою після гучного успіху на рингу. У ніч на 20 грудня Джошуа здобув дострокову перемогу над американським боксером і блогером Джейком Полом, нокаутувавши його в шостому раунді. До цього поєдинку спортсмена готував український тренер Єгор Голуб.