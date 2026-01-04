Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення до боксу після п'ятого завершення кар'єри

Британський боксер Тайсон Ф’юрі знову оголосив про повернення на професійний ринг, попри те, що минулого року він вже вп’яте заявляв про завершення кар’єри. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі зробив анонс у соцмережах, давши зрозуміти, що його відпочинок добіг кінця, а 2026 рік він вважає роком свого повернення.

Тайсон Ф'юрі. Фото з відкритих джерел

Тайсон Ф’юрі завершив кар’єру після поразки в матчі-реванші проти Олександра Усика у 2024 році. Тоді він публічно подякував уболівальникам і команді, заявивши, що його шлях у боксі завершено. Однак через рік британець знову змінив позицію.

У нещодавно опублікованому відео в Instagram боксер заявив, що почувається у формі та не втратив мотивації.

"Мене не було деякий час, але я повернувся, мені 37 років, і я все ще б'юся. Немає нічого кращого, ніж бити людей по обличчю та отримувати за це гроші", — сказав Ф’юрі.

За кар’єру Тайсон Ф’юрі провів 37 боїв, здобувши 34 перемоги. Він зазнав лише двох поразок — усі від Усика та один раз завершив поєдинок унічию. Його останні бої датуються 2024 роком, і потенційне повернення означає пошук нового суперника. Серед можливих варіантів називають Ентоні Джошуа.

Примітно, що нинішнє повернення не перше в кар’єрі Ф’юрі. Він оголошував про завершення виступів щонайменше п’ять разів: у 2013, 2016, 2017, 2022 та 2025 роках.

