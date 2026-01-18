logo

Известный украинский боксер нокаутировал соперника за 29 секунд и выиграл титул (ВИДЕО)
Известный украинский боксер нокаутировал соперника за 29 секунд и выиграл титул (ВИДЕО)

Украинский боксер Виктор Выхрыст получил пояс WBO European, нокаутировав соперника из Северной Македонии за 29 секунд в первом раунде.

18 января 2026, 12:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинский боксер сверхтяжелого веса Виктор Выхрыст одержал одну из самых быстрых побед в своей карьере, нокаутировав соперника на старте поединка. Бой за титул WBO European состоялся в немецком Фленсбурге и длился всего 29 секунд.

Известный украинский боксер нокаутировал соперника за 29 секунд и выиграл титул (ВИДЕО)

Виктор Выхрыст. Фото: FN

Соперником 33-летнего украинца Виктора Выхрыста стал представитель Северной Македонии Тодорче Цветков. Уже после первой мощной комбинации от Выхрыста оппонент оказался на конвасе. Цветков сумел подняться, однако продолжить поединок не смог. После этого рефери зафиксировал нокаут в первом раунде.

Для Виктора Выхрыста эта победа стала 17-й на профессиональном ринге, из которых 11 были нокаутом. Она также принесла украинцу престижный европейский пояс по версии WBO и укрепила его позиции в тяжелейшем дивизионе.

Видео нокаута Виктора Выхрыста можно посмотреть ниже:

Сначала поединок планировали провести 10 января в андеркарде боя временного чемпиона WBC Агита Кабаела, однако выход Выхрыста в ринг не состоялся. В последний раз до этого украинец боксировал в октябре в Румынии, где уверенно победил боснийца Бояна Честича.

Единственное поражение в карьере Выхрыст потерпел в феврале 2023 года, уступив кубинцу Ленье Перро. Это бой завершилось для украинца травмой ребра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс после пятого завершения карьеры. Среди возможных соперников Фьюри назвал Энтони Джошуа, однако родные британца заявили, что тот планирует закончить карьеру в боксе после ужасающей аварии.

Также "Комментарии" писали, что сменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира.



