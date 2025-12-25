Змінився лідер у рейтингу найкращих боксерів світу: на якому місці Усик

Український боксер Олександр Усик офіційно очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound for Pound) за версією авторитетного журналу The Ring. В оновленому списку чемпіон WBC, WBA та IBF піднявся на перше місце після того, як лідер рейтингу, американець Теренс Кроуфорд, оголосив про завершення професійної кар’єри.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Олександр Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring. Непереможний українець має ідеальний показник у 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 завершив нокаутом. Його успіхи у надважкій вазі, зокрема перемоги над найсильнішими суперниками дивізіону, дозволили експертам The Ring поставити саме його на вершину світового рейтингу.

Друге місце у списку посів японський чемпіон Наоя Іноуе, якого багато хто вважає одним із найтехнічніших боксерів сучасності. Третім став американець Джессі Родрігес. До п’ятірки також увійшли Дмитро Бівол та Артур Бетербієв.

Рейтинг P4P від The Ring:

- Олександр Усик

- Наоя Іноуе

- Джессі Родрігес

- Дмитро Бівол

- Артур Бетербієв

- Дзунто Накатані

- Шакур Стівенсон

- Давід Бенавідес

- Девін Хейні

- Оскар Колласо

Водночас з рейтингу вибув Тайсон Ф’юрі. Як пояснює The Ring, британський боксер втратив позиції через тривалу бездіяльність.

