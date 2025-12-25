logo_ukra

BTC/USD

87460

ETH/USD

2923.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Спорт бокс Змінився лідер у рейтингу найкращих боксерів світу: на якому місці Усик
commentss НОВИНИ Всі новини

Змінився лідер у рейтингу найкращих боксерів світу: на якому місці Усик

Олександр Усик став номером один у рейтингу P4P від The Ring після завершення кар’єри Теренса Кроуфорда.

25 грудня 2025, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Український боксер Олександр Усик офіційно очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Pound for Pound) за версією авторитетного журналу The Ring. В оновленому списку чемпіон WBC, WBA та IBF піднявся на перше місце після того, як лідер рейтингу, американець Теренс Кроуфорд, оголосив про завершення професійної кар’єри.

Змінився лідер у рейтингу найкращих боксерів світу: на якому місці Усик

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Олександр Усик став найкращим боксером світу за версією The Ring. Непереможний українець має ідеальний показник у 24 перемоги у 24 боях, з яких 15 завершив нокаутом. Його успіхи у надважкій вазі, зокрема перемоги над найсильнішими суперниками дивізіону, дозволили експертам The Ring поставити саме його на вершину світового рейтингу.

Друге місце у списку посів японський чемпіон Наоя Іноуе, якого багато хто вважає одним із найтехнічніших боксерів сучасності. Третім став американець Джессі Родрігес. До п’ятірки також увійшли Дмитро Бівол та Артур Бетербієв.

Рейтинг P4P від The Ring:

  • - Олександр Усик
  • - Наоя Іноуе
  • - Джессі Родрігес
  • - Дмитро Бівол
  • - Артур Бетербієв
  • - Дзунто Накатані
  • - Шакур Стівенсон
  • - Давід Бенавідес
  • - Девін Хейні
  • - Оскар Колласо

Водночас з рейтингу вибув Тайсон Ф’юрі. Як пояснює The Ring, британський боксер втратив позиції через тривалу бездіяльність. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що до рейтингу десяти найкращих боксерів 21 століття потрапили двоє українців.

Також "Коментарі" писали, що Олександр Усик втратив титул абсолютного чемпіона з боксу. Це сталося після відмови українця боксувати проти одного з суперників.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ringmagazine.com/en/news/ring-magazine-latest-ratings-new-heavyweight-tyson-fury-drops-out
Теги:

Новини

Всі новини