The Ring оновив рейтинг супертяжів після перемоги Усика: хто увійшов до топ-10

Олександр Усик залишився лідером рейтингу The Ring після перемоги над Ріко Верхувеном

28 травня 2026, 10:35
Авторитетний боксерський журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів суперважкої ваги після чергової перемоги українця Олександра Усика. Український чемпіон зберіг статус лідера дивізіону та продовжує очолювати список найсильніших хевівейтів світу.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном Олександр Усик залишився чемпіоном рейтингу The Ring. Першим номером серед претендентів став британський боксер Даніель Дюбуа. До трійки найкращих також увійшли німець Агіт Кабаєл та колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.

Однією з головних змін у рейтингу став прогрес кубинця Френка Санчеса. Після перемоги над американцем Річардом Торресом він піднявся на сьому позицію.

Рейтинг найкращих боксерів хевівейту від The Ring:

  • Чемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • 1. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  • 2. Агіт Кабаєл (Німеччина)
  • 3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  • 4. Фабіо Вордлі (Велика Британія)
  • 5. Філіп Хргович (Хорватія)
  • 6. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 7. Френк Санчес (Куба)
  • 8. Ефе Аджагба (Нігерія)
  • 9. Мурат Гассієв (Вірменія)
  • 10. Джастіс Гуні (Австралія)

Тим часом WBC уже офіційно підтвердила наступного суперника Усика. Ним стане Агіт Кабаєл, який володіє тимчасовим титулом WBC у суперважкій вазі. Після бою Усика з Верхувеном німецький боксер піднявся на ринг та особисто кинув виклик українцю. Дата титульного поєдинку наразі не оголошена.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як виглядає Ріко Верхувен після бою з Усиком. Нідерландський боксер пропустив 106 ударів в голову.

Також "Коментарі" писали, що Олександр Усик шокував світ заявою одразу після перемоги над Верхувеном.



Джерело: https://x.com/ringmagazine/status/2058986533915398326
