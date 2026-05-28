logo

BTC/USD

73192

ETH/USD

1985.16

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс The Ring обновил рейтинг супертяжей после победы Усика: кто в топ-10
commentss НОВОСТИ Все новости

The Ring обновил рейтинг супертяжей после победы Усика: кто в топ-10

Александр Усик остался лидером рейтинга The Ring после победы над Рико Верхувеном

28 мая 2026, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Авторитетный боксерский журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса после очередной победы украинца Александра Усика. Украинский чемпион сохранил статус лидера дивизиона и продолжает возглавлять список сильнейших хевивейтов мира.

The Ring обновил рейтинг супертяжей после победы Усика: кто в топ-10

Александр Усик. Фото из открытых источников

После победы над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном Александр Усик остался чемпионом рейтинга The Ring. Первым номером среди соискателей стал британский боксер Даниэль Дюбуа. В тройку лучших вошли немец Агит Кабаел и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

Одним из главных изменений в рейтинге стал прогресс кубинца Фрэнка Санчеса. После победы над американцем Ричардом Торресом, он поднялся на седьмую позицию.

Рейтинг лучших боксеров хевивейта от The Ring:

  • Чемпион – Александр Усик (Украина)
  • 1. Даниэль Дюбуа (Великобритания)
  • 2. Агит Кабаел (Германия)
  • 3. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  • 4. Фабио Вордли (Великобритания)
  • 5. Филипп Хргович (Хорватия)
  • 6. Мозес Итаума (Великобритания)
  • 7. Фрэнк Санчес (Куба)
  • 8. Эфе Аджагба (Нигерия)
  • 9. Мурат Гассиев (Армения)
  • 10. Джастис Гуни (Австралия)

Тем временем WBC уже официально подтвердила следующего соперника Усика. Им станет Агит Кабаел, обладающий временным титулом WBC в супертяжелом весе. После боя Усика с Верхувеном немецкий боксер поднялся на ринг и лично бросил вызов украинцу. Дата титульного поединка пока не объявлена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядит Рико Верхувен после боя с Усиком. Нидерландский боксер пропустил 106 ударов в голову.

Также "Комментарии" писали, что Александр Усик шокировал мир заявлением сразу после победы над Верхувеном.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/ringmagazine/status/2058986533915398326
Теги:

Новости

Все новости