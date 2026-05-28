The Ring обновил рейтинг супертяжей после победы Усика: кто в топ-10

Авторитетный боксерский журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса после очередной победы украинца Александра Усика. Украинский чемпион сохранил статус лидера дивизиона и продолжает возглавлять список сильнейших хевивейтов мира.

Александр Усик. Фото из открытых источников

После победы над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном Александр Усик остался чемпионом рейтинга The Ring. Первым номером среди соискателей стал британский боксер Даниэль Дюбуа. В тройку лучших вошли немец Агит Кабаел и бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

Одним из главных изменений в рейтинге стал прогресс кубинца Фрэнка Санчеса. После победы над американцем Ричардом Торресом, он поднялся на седьмую позицию.

Рейтинг лучших боксеров хевивейта от The Ring:

Чемпион – Александр Усик (Украина)

1. Даниэль Дюбуа (Великобритания)

2. Агит Кабаел (Германия)

3. Тайсон Фьюри (Великобритания)

4. Фабио Вордли (Великобритания)

5. Филипп Хргович (Хорватия)

6. Мозес Итаума (Великобритания)

7. Фрэнк Санчес (Куба)

8. Эфе Аджагба (Нигерия)

9. Мурат Гассиев (Армения)

10. Джастис Гуни (Австралия)

Тем временем WBC уже официально подтвердила следующего соперника Усика. Им станет Агит Кабаел, обладающий временным титулом WBC в супертяжелом весе. После боя Усика с Верхувеном немецкий боксер поднялся на ринг и лично бросил вызов украинцу. Дата титульного поединка пока не объявлена.

