Головна Новини Спорт бокс Усик шокував світ заявою одразу після перемоги над Верхувеном: що сказав
Усик шокував світ заявою одразу після перемоги над Верхувеном: що сказав

Олександр Усик переміг Ріко Верховена та після бою нагадав про атаки Росії на Україну.

24 травня 2026, 07:15
Український чемпіон Олександр Усик здобув чергову перемогу у професійній кар’єрі, достроково перемігши нідерландського бійця Ріко Верхувена в поєдинку, що відбувся в Єгипті. Бій завершився в 11-му раунді після серії потужних ударів українця, а сам Усик успішно захистив чемпіонські титули у суперважкій вазі.

Олександр Усик. Фото з відкритих джерел

Після перемоги над Ріко Верхувеном Олександр Усик дав емоційне флеш-інтерв’ю. Боксер на ринзі нагадав світу, що в момент його тріумфу Україна переживає чергову масовану атаку Росії.

"Для мене ця перемога дуже важлива, але зараз мої люди в Україні перебувають у бомбосховищах, під атакою. Моя донька писала мені: "Тату, ти переможеш". Ріко, ти надзвичайний. Моя командо, я люблю тебе, ви найкращі. Катерино, ти моє життя та моє серце", — сказав Усик після бою.

Коли журналісти запитали Усика, що стало ключем до перемоги та зміг би він її здобути, якби не нокаут Верхувена, український боксер відповів згадкою про Бога та свої удари.

"Ось мій правий аперкот – бам! Бам, бам, бам! Дякую, Боже! Дякую, Боже! Ісусе Христе, дякую! Дуже дякую!", — додав боксер.

Ця перемога стала вже 25-ю у професійній кар’єрі Усика. Українець залишається непереможним і продовжує утримувати статус одного з найсильніших боксерів сучасності.

Після бою керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Алалших заявив, що наступним суперником Усика може стати німецький супертяж Агіт Кабаєл. Ймовірний поєдинок планують провести у Стамбулі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про страшні руйнування та пожежі по всьому Києву після атаки Росії.

Також "Коментарі" писали, що Олександр Усик зробив заяву про завершення кар’єри в боксі.



