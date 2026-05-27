Головна Новини Спорт бокс 106 ударів у голову: як виглядає Ріко Верхувен після бою з Усиком (ФОТО)
106 ударів у голову: як виглядає Ріко Верхувен після бою з Усиком (ФОТО)

Після поразки від Олександра Усика Ріко Верхувен показав обличчя зі слідами сотні ударів у голову.

27 травня 2026, 10:30
Slava Kot

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном відбувся 23 травня біля пірамід у Гізі. Після видовищного бою в межах шоу Glory in Giza увагу фанатів привернув не лише результат зустрічі, а й стан нідерландця після 11 раундів протистояння.

Як виглядає Ріко Верхувен після бою з Усиком

За офіційною статистикою Compubox, Усик завдав 112 точних ударів, з яких 106 припали в голову Верхувена. Більшість атак були силовими, хоча значну частину склали і джеби, які поступово накопичували пошкодження. Саме серія точних влучань у фінальних раундах дозволила українцю завершити бій достроково технічним нокаутом.

Після поєдинку Верхувен з’явився перед журналістами з помітними синцями та гематомами на обличчі. Фото боксера швидко розлетілися соцмережами, а фанати звернули увагу, наскільки важким виявився бій для 37-річного нідерландця.

Через кілька днів після поразки Верховен опублікував у Instagram коротке відео, де готував собі сніданок. У ролику спортсмен пожартував, що після такого поєдинку йому найбільше хотілося "сендвіч із нутеллою". Водночас на обличчі спортсмена можна помітили сліди ударів після бою з Усиком.

Ріко Верхувен має статус легенди кікбоксингу. Його називають "Королем кікбоксингу" завдяки багаторічному домінуванню у важкій вазі організації GLORY. Професійну кар’єру він розпочав ще у 2004 році та понад десятиліття утримував титул чемпіона GLORY Heavyweight, встановивши низку рекордів у дивізіоні.

