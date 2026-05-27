WBC оголосила наступний бій Усика: суперником став непереможний нокаутер

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно підтвердила, що наступним суперником українського чемпіона Олександра Усика стане німецький боєць Агіт Кабаєл. Саме Кабаєл, який володіє тимчасовим поясом WBC у суперважкій вазі, має отримати право на титульний бій проти українця.

Кабаєл став офіційним суперником Усика. Фото: Ring Magazine

Про наступного суперника Усика розповів президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв’ю Boxing Scene. За його словами, організація очікує, що Усик проведе обов’язковий захист титулу саме проти Кабаєла, який має 27 боїв у боксі та не зазнав жодної поразки.

"Наступний бій – Усик проти Кабаєла", — сказав Сулейман.

Заява прозвучала після перемоги Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном 23 травня. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча такий фінал викликав дискусії серед уболівальників та експертів. Цю ситуацію також прокоментував Сулейман.

"Що стосується зупинки в поєдинку Усик – Верхувен, то в запалі моменту вона здавалася передчасною. Ріко навіть вигравав бій у якийсь момент. Після перегляду повторів, розмови з рефері і з більш спокійним настроєм я впевнений, що зупинка бою була виправданою. Однак я повністю розумію тих, кому це не сподобалося", – пояснив Сулейман.

Нагадаємо, що одразу після завершення бою Кабаєл піднявся на ринг і публічно кинув виклик Усику. Українець тоді заявив, що готовий зустрітися з будь-яким претендентом. Тепер WBC підтвердила, що саме німецький боксер стане наступним суперником Усика. Однак, наразі остаточна дата поєдинку поки не оголошена.

