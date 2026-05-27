WBC оголосила наступний бій Усика: суперником став непереможний нокаутер

Олександр Усик має провести наступний бій проти Агіта Кабаєла за пояс WBC.

27 травня 2026, 11:20
Slava Kot

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно підтвердила, що наступним суперником українського чемпіона Олександра Усика стане німецький боєць Агіт Кабаєл. Саме Кабаєл, який володіє тимчасовим поясом WBC у суперважкій вазі, має отримати право на титульний бій проти українця.

Кабаєл став офіційним суперником Усика. Фото: Ring Magazine

Про наступного суперника Усика розповів президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв’ю Boxing Scene. За його словами, організація очікує, що Усик проведе обов’язковий захист титулу саме проти Кабаєла, який має 27 боїв у боксі та не зазнав жодної поразки.

"Наступний бій – Усик проти Кабаєла", — сказав Сулейман.

Заява прозвучала після перемоги Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном 23 травня. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча такий фінал викликав дискусії серед уболівальників та експертів. Цю ситуацію також прокоментував Сулейман.

"Що стосується зупинки в поєдинку Усик – Верхувен, то в запалі моменту вона здавалася передчасною. Ріко навіть вигравав бій у якийсь момент. Після перегляду повторів, розмови з рефері і з більш спокійним настроєм я впевнений, що зупинка бою була виправданою. Однак я повністю розумію тих, кому це не сподобалося", – пояснив Сулейман.

Нагадаємо, що одразу після завершення бою Кабаєл піднявся на ринг і публічно кинув виклик Усику. Українець тоді заявив, що готовий зустрітися з будь-яким претендентом. Тепер WBC підтвердила, що саме німецький боксер стане наступним суперником Усика. Однак, наразі остаточна дата поєдинку поки не оголошена.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що команда Агіта Кабаєла поставила ультиматум Усику.

Також "Коментарі" писали, як виглядає Ріко Верхувен після бою з Усиком. Кікбоксер пропустив понад 100 ударів в голову.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.boxingscene.com/articles/wbc-order-for-oleksandr-usyk-agit-kabayel-to-be-next-remains
