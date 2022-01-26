Как прошла встреча СК "Сокол" - "Донбасс": околохоккейное противостояние

Во вторник, 25 января, в Броварах, в центральном матче недели сошлись лидеры хоккейной Суперлиги Париматч – СК "Сокол" и "Донбасс". Как сообщает hsl.com, жарко было не только на льду Броварского Терминала, но и вокруг матча. Мощное лазерное шоу, битва фан-секторов и многое другое. К тому же поединок между "Соколом" и "Донбассом" впервые в истории украинского хоккея был показан на крупнейшем медиаэкране Европы – ТРЦ "Гулливер". Все болельщики могли наблюдать яркие баталии на льду прямо на спортивной площади.

Крупнейший медиаэкран Европы – ТРЦ "Гулливер" - фото из uhl.com

Стоит отметить, что Старт яркому матчу дал известный украинский боксер, чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик. Боксер сделал традиционный символический вброс перед встречей лидеров турнирной таблицы Суперлиги.





Напомним, во вчерашней игре победу одержала донецкая команда. Шайба в исполнении Филиппа Пангелова-Юлдашева стала единственной в матче. Что касается игры киевлян, то подопечные Олега Микульчика пытались исправить цифры на табло, но отлично отыграв в обороне, "Донбасс" не оставил "Соколу" никакого шанса. Таким образом, лидер чемпионата в третий раз в сезоне обыграла клуб из Киева.

СК "Сокол" – "Донбасс" 0:1 (0:1; 0:0; 0:0)

Шайбы: 0:1 Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Спруктс), 13:20

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в украинской Суперлиге произошло сражение двух лидеров: СК "Сокол" – "Донбасс". Кроме того, в Запорожье завершился первый этап серии турниров по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CUP. Также, "Комментарии" рассказывали о том, что стал известен список, кто из украинских спортсменов отправится в Пекин, на Олимпиаду-2022.

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