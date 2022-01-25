logo

BTC/USD

36769.25

ETH/USD

2430.70

LTC/USD

107.55

USD/UAH

28.95

EUR/UAH

32.57

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт зимние виды спорта В украинской Суперлиге состоялось сражение двух лидеров: СК "Сокол" - "Донбасс"
commentss НОВОСТИ Все новости

В украинской Суперлиге состоялось сражение двух лидеров: СК "Сокол" - "Донбасс"

Голкипер донецкой команды оформил шатаут

сегодня, 22:45
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

Во вторник, 25 января, в рамках 13 тура хоккейной Суперлиги Париматч СК "Сокол" принял "Донбасс".

В украинской Суперлиге состоялось сражение двух лидеров: СК "Сокол" - "Донбасс"

СК "Сокол" - "Донбасс" - фото из uhl.com

Матч начался с яркого лазерного шоу, а символический вброс на третьей принципиальной встрече команд двух братьев Микульчик сделал известный украинский боксер Денис Беринчик.

"Донбасс" начал игру активнее и с первых минут создавал моменты у ворот "Сокола", но киевляне не уступали и прессинговали владения Андрея Макарова. Однако первым счет удалось открыть гостям – Филипп Пангелов-Юлдашев направил шайбу в ворота Артура Оганджаняна.

Во втором отрезке гости пытались увеличить преимущество, не сбавляя обороты, но хозяева не отставали и пытались сравнять счет. Этот период был не менее эмоционален, на двух команд заработали 18 минут штрафа. На перерыв соперники ушли, не сменив счет на табло.

В завершающей двадцатиминутке команды немного сбавили темп, но продолжали прессинг до конца периода. Соперникам не удалось сменить счет на табло. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу донецкой команды, которая в третий раз в сезоне обыграла клуб из Киева.

Следует отметить, что особенностью поединка стал тот факт, что впервые в истории хоккейная встреча была показана на крупнейшем медиа-экране Европы – ТРЦ Gulliver.

СК "Сокол" – "Донбасс" 0:1 (0:1; 0:0; 0:0)

Шайбы: 0:1 Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Спруктс), 13:20

СК "Сокол": Оганджанян (Яковлев); Дорофеев (А) – Халиков, Мицкевич – Шуленин, Амиров – Моксунен, Петрухно (К) – Фроленко; Костицын (А) – Иванов – Шахворостов, Мельников – Биляков – Марченков, Манукян – Олейник – Панков, Собченко – Хирса – Швецов.

Донбасс: Макаров (Петров); Пангелов-Юлдашев (А) – Соколовский, Кобелев – Жульдыков, Андрюша – Галыгин; Сигаров – Захаров (К) – Шишлянников, Медведев – Туркин (А) – Калейниковас, Морозов – Спруктс – Пересунько, Садовиков – Кривошапкин – Даниленко.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что буллитная серия решила ход встречи "Краматорск" — "Мариуполь".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hsl.com.ua/news/donbass-blagodarya-shaybe-pangelova-yuldasheva-oderzhal-sukhuyu-pobedu-nad-sokolom_68234/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!