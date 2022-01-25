В украинской Суперлиге состоялось сражение двух лидеров: СК "Сокол" - "Донбасс"

Во вторник, 25 января, в рамках 13 тура хоккейной Суперлиги Париматч СК "Сокол" принял "Донбасс".

СК "Сокол" - "Донбасс" - фото из uhl.com

Матч начался с яркого лазерного шоу, а символический вброс на третьей принципиальной встрече команд двух братьев Микульчик сделал известный украинский боксер Денис Беринчик.

"Донбасс" начал игру активнее и с первых минут создавал моменты у ворот "Сокола", но киевляне не уступали и прессинговали владения Андрея Макарова. Однако первым счет удалось открыть гостям – Филипп Пангелов-Юлдашев направил шайбу в ворота Артура Оганджаняна.

Во втором отрезке гости пытались увеличить преимущество, не сбавляя обороты, но хозяева не отставали и пытались сравнять счет. Этот период был не менее эмоционален, на двух команд заработали 18 минут штрафа. На перерыв соперники ушли, не сменив счет на табло.

В завершающей двадцатиминутке команды немного сбавили темп, но продолжали прессинг до конца периода. Соперникам не удалось сменить счет на табло. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу донецкой команды, которая в третий раз в сезоне обыграла клуб из Киева.

Следует отметить, что особенностью поединка стал тот факт, что впервые в истории хоккейная встреча была показана на крупнейшем медиа-экране Европы – ТРЦ Gulliver.

СК "Сокол" – "Донбасс" 0:1 (0:1; 0:0; 0:0)

Шайбы: 0:1 Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Спруктс), 13:20

СК "Сокол": Оганджанян (Яковлев); Дорофеев (А) – Халиков, Мицкевич – Шуленин, Амиров – Моксунен, Петрухно (К) – Фроленко; Костицын (А) – Иванов – Шахворостов, Мельников – Биляков – Марченков, Манукян – Олейник – Панков, Собченко – Хирса – Швецов.

Донбасс: Макаров (Петров); Пангелов-Юлдашев (А) – Соколовский, Кобелев – Жульдыков, Андрюша – Галыгин; Сигаров – Захаров (К) – Шишлянников, Медведев – Туркин (А) – Калейниковас, Морозов – Спруктс – Пересунько, Садовиков – Кривошапкин – Даниленко.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что буллитная серия решила ход встречи "Краматорск" — "Мариуполь".





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