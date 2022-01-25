В Запорожье завершился первый этап серии турниров по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CUP

23 января в Запорожье во Дворце спорта "Юность" продолжились соревнования по бразильскому джиу-джитсу TMS UKRAINIAN CUP. В этот день выступали спортсмены категории Adult (от 18 до 30 лет) и Masters (старше 30).

Джиу-джитсу - фото из Лига TMS

Все, кто принимал участие, продемонстрировали не только высокий уровень, но и хорошую подготовку. Стоит отметить Тернопольскую команду UMA Academy и гостей из Словении — 10TH Planet Maribor. Обе приехали небольшими составами на турнир и смогли завоевать медали во всех категориях, где были заявлены.

Самым ожидаемыми событиями вечера стали возвращение именитого чёрного пояса Романа Непоты и встреча Максима Недощака из Краснодара и Владислава Ярощука из Харькова. Оба спортсмена известны своей опасной и грамотной “игрой” с болевыми приемами на ноги. В этом принципиальном противостоянии верх одержал Влад, победив соперника со счетом 11-0. В интервью после турнира Максим рассказал, что не был полностью готов к турниру. Также он заявил о желании взять реванш у Влада в рамках суперфайта. Зрители с большим интересом поддержали такую идею, многие сказали, что готовы делать ставки. Не остался без вызова от Недощака и Роман Непота — по словам Романа, он готов к любым соперникам.

Не менее знаковым событием стало открытие категории для пара-атлетов на турнирах Лиги TMS. Организация стала первой в украинском джиу-джитсу, кто предоставил людям с инвалидностью и особенностями развития возможность конкурировать в отдельном дивизионе. Всего на татами спортсмены провели 240 схваток и разыграли между собой 60 комплектов медалей. Следующий открытый турнир Лиги TMS состоится 12-13 марта во Львове.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в Запорожье стартовал новый соревновательный сезон по бразильскому джиу-джитсу.





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