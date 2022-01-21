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Стал известен список, кто из украинских спортсменов отправится в Пекин, на Олимпиаду-2022

На Олимпиаде Украину будут представлять 45 спортсменов

сегодня, 22:10
Автор:

Олег Терещенко
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Национальный Олимпийский Комитет Украины объявил утвержденный состав на Олимпийские Игры в Пекине.

Стал известен список, кто из украинских спортсменов отправится в Пекин, на Олимпиаду-2022

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

Как сообщает focus.ua, в столице Китая нашу страну будет представлять 45 спортсменов — это на 12 больше, чем на предыдущих играх в Пхенчхане, в 2018 году.

Впервые в истории зимних Олимпиад Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Также в состав олимпийской сборной вернулись представители шорт-трека, которые получили две олимпийские лицензии, и фигуристы в командных соревнованиях.

В текущем составе Олимпийской сборной сразу четверо чемпионов прошлых лет: биатлонистки Елена Билосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.

В состав делегации по просьбе национальных федераций вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов и 7 представителей технического персонала.

Состав сборной Украины на Зимние Олимпийские игры-2022
Биатлон

Мужчины

Антон Дудченко

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Артем Тищенко

Богдан Цымбал

Женщины

Юлия Джима

Елена Билосюк

Дарья Блашко

Валентина Семеренко

Ирина Петренко

Резерв

Анастасия Меркушина

Тарас Лесюк

Лыжные гонки

Мужчины

Алексей Красовский

Руслан Перехода

Женщины

Марина Анцибора

Валентина Каминская

Юлия Кроль

Виктория Олех

Дарья Рублева

Резерв

Виктор Драгун

Лыжное двоеборье

Дмитрий Мазурчук

Резерв

Виктор Пасичник

Сноубординг

Анна Мария Данча

Прыжки на лыжах с трамплина

Виталий Калиниченко

Евгений Марусяк

Антон Корчук

Фристайл

Мужчины

Александр Абраменко

Дмитрий Котовский

Александр Окипнюк

Женщины

Анастасия Новосад

Ольга Полюк

Бобслей

Лидия Гунько

Горнолыжный спорт

Мужчины

Иван Ковбаснюк

Женщины

Анастасия Шепеленко

Санный спорт

Мужчины

Антон Дукач

Андрей Лисецкий

Андрей Мандзик

Игорь Стахив

Женщины

Елена Стецькив

Юлианна Туницкая

Скелетон

Владислав Гераскевич

Фигурное катание

Мужчины

Артем Даренский

Максим Никитин

Иван Шмуратко

Женщины

София Голиченкова

Александра Назарова

Анастасия Шаботова

Шорт-трек

Мужчины

Олег Гандей

Женщины

Ульяна Дуброва

Зимние Олимпийские игры 2022 состоятся в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украины впервые будет представлена в интересном виде спорта на зимней Олимпиаде-2022.



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Источник: https://focus.ua/sport/503996-chetyre-olimpiyskih-chempiona-nok-ukrainy-obyavil-sostav-na-zimnie-olimpiyskie-igry
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