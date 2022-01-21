Стал известен список, кто из украинских спортсменов отправится в Пекин, на Олимпиаду-2022

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Олег Терещенко
Национальный Олимпийский Комитет Украины объявил утвержденный состав на Олимпийские Игры в Пекине.
Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников
Как сообщает focus.ua, в столице Китая нашу страну будет представлять 45 спортсменов — это на 12 больше, чем на предыдущих играх в Пхенчхане, в 2018 году.
Впервые в истории зимних Олимпиад Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).
Также в состав олимпийской сборной вернулись представители шорт-трека, которые получили две олимпийские лицензии, и фигуристы в командных соревнованиях.
В текущем составе Олимпийской сборной сразу четверо чемпионов прошлых лет: биатлонистки Елена Билосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.
В состав делегации по просьбе национальных федераций вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов и 7 представителей технического персонала.
Мужчины
Антон Дудченко
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Артем Тищенко
Богдан Цымбал
Женщины
Юлия Джима
Елена Билосюк
Дарья Блашко
Валентина Семеренко
Ирина Петренко
Резерв
Анастасия Меркушина
Тарас Лесюк
Мужчины
Алексей Красовский
Руслан Перехода
Женщины
Марина Анцибора
Валентина Каминская
Юлия Кроль
Виктория Олех
Дарья Рублева
Резерв
Виктор Драгун
Лыжное двоеборье
Дмитрий Мазурчук
Резерв
Виктор Пасичник
Анна Мария Данча
Виталий Калиниченко
Евгений Марусяк
Антон Корчук
Мужчины
Александр Абраменко
Дмитрий Котовский
Александр Окипнюк
Женщины
Анастасия Новосад
Ольга Полюк
Лидия Гунько
Мужчины
Иван Ковбаснюк
Женщины
Анастасия Шепеленко
Мужчины
Антон Дукач
Андрей Лисецкий
Андрей Мандзик
Игорь Стахив
Женщины
Елена Стецькив
Юлианна Туницкая
Владислав Гераскевич
Мужчины
Артем Даренский
Максим Никитин
Иван Шмуратко
Женщины
София Голиченкова
Александра Назарова
Анастасия Шаботова
Мужчины
Олег Гандей
Женщины
Ульяна Дуброва
Зимние Олимпийские игры 2022 состоятся в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украины впервые будет представлена в интересном виде спорта на зимней Олимпиаде-2022.
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