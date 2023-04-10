Допуск российских спортсменов к международным соревнованиям: поддерживают ли такое решение украинцы

29 марта Международный олимпийский комитет принял решение разрешить участвовать российским и белорусским спортсменам в соревнованиях. О том, как относятся украинцы к такому решению МОК, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Российские спортсмены. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения МОК запретил выступать российским и белорусским спортсменам, однако год спустя отменил свое решение. 29 марта представители России и Белоруссии получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральными флагами.

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Возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии вызвало критику в адрес МОК, однако президент организации Томас Бах ответил, что правительства не решают, кто имеет право участвовать в международных соревнованиях. Около 85% украинцев негативно относятся к такому решению Международного олимпийского комитета. Поддерживается допуск российских и белорусских спортсменов – 8,3% опрошенных.





После объявления о возвращении спортсменов из России и Беларуси Министерство спорта и молодежи предложило бойкотировать соревнования, в которых представители этих стран примут участие. Такое решение поддержит и большинство украинцев – 76,7%. Против – 15,6%.





Выборка составляла 600 репрезентативных анкет, собранных 8 апреля. Погрешность не превышает 4%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда отменят дисквалификацию России.

Также "Комментарии" писали, что украинский стронгмен Павел Кордияка выиграл Europe's Strongest Man 2023. Второе место досталось еще одному представителю Украины.