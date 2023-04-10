logo

BTC/USD

28360.38

ETH/USD

1861.94

LTC/USD

90.71

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт спорт и государство Допуск российских спортсменов к международным соревнованиям: поддерживают ли такое решение украинцы
commentss НОВОСТИ Все новости

Допуск российских спортсменов к международным соревнованиям: поддерживают ли такое решение украинцы

Большинство украинцев негативно относятся к возвращению российских спортсменов в соревнования, а также поддерживают бойкот олимпиады.

сегодня, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

29 марта Международный олимпийский комитет принял решение разрешить участвовать российским и белорусским спортсменам в соревнованиях. О том, как относятся украинцы к такому решению МОК, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group.

Допуск российских спортсменов к международным соревнованиям: поддерживают ли такое решение украинцы

Российские спортсмены. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения МОК запретил выступать российским и белорусским спортсменам, однако год спустя отменил свое решение. 29 марта представители России и Белоруссии получили право выступать на международных соревнованиях под нейтральными флагами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Возвращение спортсменов из РФ и Белоруссии вызвало критику в адрес МОК, однако президент организации Томас Бах ответил, что правительства не решают, кто имеет право участвовать в международных соревнованиях. Около 85% украинцев негативно относятся к такому решению Международного олимпийского комитета. Поддерживается допуск российских и белорусских спортсменов – 8,3% опрошенных.

Допуск российских спортсменов к международным соревнованиям: поддерживают ли такое решение украинцы - фото 2

После объявления о возвращении спортсменов из России и Беларуси Министерство спорта и молодежи предложило бойкотировать соревнования, в которых представители этих стран примут участие. Такое решение поддержит и большинство украинцев – 76,7%. Против – 15,6%.

Допуск российских спортсменов к международным соревнованиям: поддерживают ли такое решение украинцы - фото 3

Выборка составляла 600 репрезентативных анкет, собранных 8 апреля. Погрешность не превышает 4%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда отменят дисквалификацию России.

Также "Комментарии" писали, что украинский стронгмен Павел Кордияка выиграл Europe's Strongest Man 2023. Второе место досталось еще одному представителю Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pulsweek/116
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!