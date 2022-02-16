Украинский спортсмен выиграл серебро на чемпионате Европы IBJJF по бразильскому джиу-джитсу

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Олег Терещенко
В понедельник, 14 февраля, в Риме стартовали соревнования крупнейшей лиги IBJJF, которые ждали представители бразильского джиу-джитсу по всему миру. Спустя долгий перерыв, связанный с пандемией, с 14 по 20 февраля в Италии пройдёт чемпионат Европы IBJJF.
Сергей Киналь - фото из открытых источников
В среду, 16 февраля, соревновался дивизион пурпурных поясов, в рамках которого выступил спортсмен из Тернополя, один из лучших борцов украинской Лиги TMS Сергей Киналь. Сергей провёл четыре схватки, три из которых завершил досрочно, болевыми приемами. В четвёртом поединке Киналь уступил израильскому спортсмену, заняв второе место на турнире IBJJF.
Таким образом, Пурпурный пояс Сергей Киналь стал первым в истории Украины, кто завоевал серебро на чемпионате Европы в этой федерации.
Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что на Олимпийских играх в Пекине сборная Германия сенсационно выступила в соревнованиях по бобслею. При этом немецкая сборная повторила рекорд четырехлетней давности
Также, информационный портал писал о том, что на Олимпиаде в Пекине случился скандал: вопреки запрету, украинский олимпиец, который служит в ВСУ, обнимался с россиянином.
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