На Олимпийских играх в Пекине сборная Германия сенсационно выступила в соревнованиях по бобслею

Во вторник, 15 февраля, состоялись решающие заезды в соревнованиях по бобслею-двойке, которые начались еще вчера. Впервые на зимних Играх в Пекине весь комплект наград на одном турнире выиграла одна сборная. Да, немецкие бобслеисты не отдали ни одной награды в дисциплине с бобслей. Как сообщает Общественное Спорт, олимпийскими чемпионами в двойках стал экипаж пилота Франческо Фридриха – 12-кратного чемпиона мира по бобслею. Но так случилось, что он не стал единственным немецким спортсменом, завоевавшим награду в Пекине в бобслей-двойке — "серебро" и "бронза" также осталась за Германией.



Сборная Германия - фото из AP

Напомним, в отборе на Олимпиаду-2022 сборная Германия в бобслей-двойках получила максимальное количество квот – три (так же, как и Канада). Кроме экипажа Фридриха, участие на Зимних Олимпиадах принимали пилоты Йоханнес Лохнер и Кристоф Гафер.

Все три сборника вели борьбу за медали уже по итогам первого соревновательного дня. Гафер шел четвертым, его из топ-3 вытеснил представитель ОКР Ростислав Гайтюкевич.

Но после третьего заезда все три немецких санкара возглавили список претендентов на медали. И фактически сражались между собой за награды.

Ситуация в борьбе за золото между немецкими экипажами не изменилась по итогам четвертого заезда. Фридрих лишь увеличил преимущество на 0.01 секунды над Лохнером и стал олимпийским чемпионом с преимуществом почти в пол секунды.

Бобслей. Двойки (мужчины)

Франческо Фридрих (Германия) 3:56.89

Йоханнес Лохнер (Германия) 0.49

Кристоф Гафер (Германия) 1.69

Напомним, что в 2018 году таких случаев было три. И опять-таки, тогда отметилась Германия, одержав все медали в турнире по лыжному двоеборью.

В общей сложности сборная Германия выиграла семь золотых медалей из восьми в санно-бобслейных видах. Лишь однажды – в женском монобобе – победу одержала сборная США.

"Комментарии" уже сообщали о том, что 70 лет назад зимние Олимпийские игры прошли в мегаполисе.

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