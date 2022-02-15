Украинские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

Во вторник, 15 февраля, в Риме стартовал чемпионат Европы по бразильскому джиу- джитсу. После более, чем годового перерыва, на спортивную арену возвращаются одни из самых важных и ожидаемых соревнований – IBJJF European Championship 2022. International Brazilian Jiu Jitsu Federation — самая конкурентная организация в мире. Пока что за всю историю украинского джиу- джитсу отечественные спортсмены смогли завоевать всего 5 медалей в категории Adult (взрослые 18-29 дет).

Джиу-джитсу - фото из Лига TMS

Но, несмотря на все трудности с въездом в Италию, связанные со вспышкой пандемии, сложной политической ситуацией и отменой некоторых авиарейсов, спортсмены успешно добрались в Рим и готовы выступить на высшем уровне. Среди большого числа атлетов Украину на этих соревнованиях будет представлять, в том числе, и команда амбассадоров украинской Лиги TMS: Михаил Арцимович, Виктор Горбовский, Александра Яковенко и Сергей Киналь.

Мероприятие состоится в Риме, с 15 по 20 февраля. Спортсмены Лиги TMS выступают в следующие дни:

Сергей Киналь – 16 февраля в категории Adult (мужчины 18-29 дет), пурпурные пояса;

Виктор Горбовский – 19 февраля в категории Master 1 (мужчины 30-35 лет), черные пояса;

Михаил Арцимович – 19 февраля в категории Master 2 (мужчины 35-40 лет), черные пояса;

Александра Яковенко – 20 февраля в категории Female Juvenile 2 (девушки, 17 лет), синие пояса.

Не так давно, информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, как украинский спортсмен принял участие в престижном турнире по джиу-джитсу в Бразилии. Кроме того, портал сообщал, что 11-летняя акробатка из Подольска удивила весь мир.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!