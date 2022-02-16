Скандал на Олимпиаде: вопреки запрету, украинский олимпиец, который служит в ВСУ, обнимался с россиянином

Несмотря на строгий запрет на совместные фото украинских спортсменов с россиянами на международных соревнованиях, Александр Абраменко попал в один кадр с представителем РФ Ильей Буровым. Фото были сделаны после того, как Абраменко, завоевавший серебряную медаль, спускался с пьедестала. Фото обнародовало издание "Обозреватель", их уже распространяют пользователи в Facebook, передает портал "Комментарии".

Абраменко скандал на Олимпиаде. Фото c Facebook

Напомним, накануне зимней Олимпиады в Пекине, Министерство спорта Украины предоставило украинским спортсменам специальные рекомендации, согласно которым налагается запрет на фотографии с представителями страны-агрессора. Более того, Александр Абраменко является армейцем и на официальном сайте Министерства обороны Украины опубликовано поздравление спортсмену с призовым местом.

"Первую медаль для национальной сборной Украины принес армиец Александр Абраменко. На проходящей в китайском Пекине Олимпиаде состоялся суперфинал соревнований в лыжной акробатике среди мужчин", — говорится на сайте Минобороны.

Ранее Александр Абраменко уже попадал в подобную историю, когда фотокамеры его зафиксировали вместе с Ильей Буровым на Играх-2018. Тогда украинец оправдывался, объясняя, что российский спортсмен его друг с детства.

Сейчас неизвестно, как в Министерстве спорта среагируют на общие фото украинского олимпийца с россиянином.

Ранее "Комментарии" писали о том, что на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине состоялся финал соревнований в мужской лыжной акробатике. Так, олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко принес Украине первую медаль, заняв второе место. Фристайлист заработал 116,50 баллов.









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