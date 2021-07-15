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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Защищены ли олимпийские спортсмены в Токио от коронавируса
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Защищены ли олимпийские спортсмены в Токио от коронавируса

В Японии зарегистрировали первого спортсмена, которы заболел коронавирусом

сегодня, 14:04
Автор:

Данило Матюха

В среду у иностранного олимпийского спортсмена в Японии был обнаружен положительный результат на COVID-19. Об этом заявил оргкомитет Олимпийских игр в Токио в четверг, пишет единственное в Японии общественное СМИ NHK.

Защищены ли олимпийские спортсмены в Токио от коронавируса

Олимпиада в Токио - фото из открытых источников

Олимпиец, который является первым спортсменом с положительным результатом теста в Японии, провел 14 дней на самоизоляции и не был в олимпийском городе, где живут остальные участники олимпиады во время Игр. На данный момент национальность спортсмена и вид спорта в котором он выступает не указываются.

Журналисты сообщают, что человек, связанный с организационным комитетом Олимпийских игр, но не входящий в состав национальных сборных, также сдал положительный результат на COVID-19. Это уже третий случай коронавируса в Японии в июле среди олимпийцев, не связанных с командами.

Несколько месяцев назад также были случаи заражения коронавирусом среди членов иностранных команд, которые приезжали в Японию для тренировок перед Олимпийскими играми.

Напомним, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как массажист команды сдал положительный результат на COVID-19. 

Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.



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Источник: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210715_19/
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