Третий день Паралимпиады: сколько медалей успела завоевать Украина (ТАБЛИЦА)

Третий день Паралимпийских игр-2020, которые принимает японское Токио, подошел к своему завершению. Одной из самых результативных команд дня определенно стала сборная Украины, ведь наш общий наградный зачет насчитывает уже 22 различных медали, сообщает "СпортАрена".



За три дня соревнований Украина выиграла 22 медали. Фото из открытых источников

По количеству завоеванных наград Украина находится на четвертом месте. Однако из-за того, что общий зачет формируется благодаря "высоте" полученных спортсменами медалей, мы по-прежнему занимаем лишь девятую позицию.

Впрочем, лишь за пятницу, 27 августа, Украина может похвастаться сразу двумя золотыми медалями в своей командной "копилке".

Лучшей в своей категории "до 55 кг" в пауэрлифтинге стала Марьяна Шевчук. Отметим, что выступление на этих Паралимпийских играх — дебютное в подобного масштабах соревнованиях для спортсменки. Однако это не помешало ей поднять снаряд весом 125 кг, легко опередив остальных соперниц.

Еще одна медаль отныне принадлежит 29-летней Анне Стеценко, талантливой пловчихе, которая еще на прошлых Паралимпийских играх завоевала не одно призовое место. В этот раз спортсменка быстрее всех преодолела дистанцию в 400 м. Используя вольный стиль плаванья, она смогла проплыть указанное расстояние за 4 минуты 23 секунды и 92 миллисекунды. Ближайшая соперница отстала от Стеценко на почти три секунды.

Также Украина радуется сразу семи "серебряным" наградам в один день. Второе место покорилось Владиславу Белому (метание копья), Екатерине Денисенко (плаванье на спине, 100 м), Кириллу Гаращенко (плаванье, вольный стиль, 400 м), Сергею Клипперту (плаванье), Андрею Трусову (плаванье, комплекс, 200 м), Анастасии Москаленко (метание булавы) и женской сборной по фехтованию на колясках.

Дзюдоистки Юлия Иваницкая и Наталья Николайчик принесли сразу две "бронзы" в общий актив сборной. Такой же медалью отметили и Юлию Павленко (прыжки в длину), и Егора Дементьева (гонка-преследование на велотреке).





В целом, Украина сейчас может похвастаться 22 медалями. Больше только у Китая (45 — 20 золотых), Великобритании (28 — 9 золотых) и Паралимпийского комитета РФ (26 — 9 золотых).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как украинская сборная закончила свой второй соревновательный день на Паралимпиаде-2020.

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