Третье "золото" на Паралимпиаде: в каком виде спорта Украина стала лучшей

Украинская национальная паралимпийская сборная продолжает удивлять своими фантастическими результатами! 27 августа, в третий день соревнований, проходящих в японском Токио, в общий командный зачет Украины одна за одной "летят" медали различного "качества". Как сообщает "Спорт.юа", к ним добавилась уже и третья "золотая" награда.



Пловчиха Анна Стеценко стала лучшей на дистанции 400 м вольным стилем. Фото из открытых источников

Медаль отныне принадлежит 29-летней Анне Стеценко, талантливой пловчихе, которая еще на прошлых Паралимпийских играх завоевала не одно призовое место. В этот раз спортсменка быстрее всех преодолела дистанцию в 400 м. Используя вольный стиль плаванья, она смогла проплыть указанное расстояние за 4 минуты 23 секунды и 92 миллисекунды.

Второй с результатом 4:26.14 финишировала представительница сборной Италии Карлотта Гилли. "Бронза" досталась австралийке Кате Дедекинд (4:35.87).

Следует отметить, что Анна Стеценко — профессиональная паралимпийская спортсменка. У нее имеются проблемы со зрением, из-за чего она соревнуется в классе S13. Однако это ни разу не мешает ей становиться лучшей в своей дисциплине. На прошлой Паралимпиаде (2016 год) Анна завоевала четыре медали, три из которых были "золотыми". Еще пять наград пловчиха привезла годом ранее, в 2015 году, из Чемпионата мира.

Анна Стеценко является уроженкой донецкого Соледара. В свое время, на все тех же ПИ-2016 в Бразилии она смогла побить мировой рекорд, который прежде держался целых 20 лет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто завоевал для Украины вторую золотую медаль в общем зачете.

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