Третье "золото" на Паралимпиаде: в каком виде спорта Украина стала лучшей

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Вечканова Елена
Украинская
национальная паралимпийская сборная продолжает удивлять своими фантастическими
результатами! 27 августа, в третий день соревнований, проходящих в японском
Токио, в общий командный зачет Украины одна за одной "летят" медали различного "качества".
Как сообщает "Спорт.юа", к ним добавилась уже и третья "золотая" награда.
Пловчиха Анна Стеценко стала лучшей на дистанции 400 м вольным стилем. Фото из открытых источников
Медаль отныне
принадлежит 29-летней Анне Стеценко, талантливой пловчихе, которая еще на прошлых
Паралимпийских играх завоевала не одно призовое место. В этот раз спортсменка
быстрее всех преодолела дистанцию в 400 м. Используя вольный стиль плаванья,
она смогла проплыть указанное расстояние за 4 минуты 23 секунды и 92 миллисекунды.
Второй с
результатом 4:26.14 финишировала представительница сборной Италии Карлотта
Гилли. "Бронза" досталась австралийке Кате Дедекинд (4:35.87).
Следует отметить, что Анна Стеценко — профессиональная паралимпийская спортсменка. У нее имеются проблемы со зрением, из-за чего она соревнуется в классе S13. Однако это ни разу не мешает ей становиться лучшей в своей дисциплине. На прошлой Паралимпиаде (2016 год) Анна завоевала четыре медали, три из которых были "золотыми". Еще пять наград пловчиха привезла годом ранее, в 2015 году, из Чемпионата мира.
Анна Стеценко является уроженкой донецкого Соледара. В свое время, на все тех же ПИ-2016 в Бразилии она смогла побить мировой рекорд, который прежде держался целых 20 лет.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, кто завоевал для Украины вторую золотую медаль в общем зачете.
Также на портале
вы можете ознакомиться с результатами второго дня соревнований на Паралимпиаде-2020 и украинскими достижениями.
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