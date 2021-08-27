Еще одно «золото» в зачете: кто из спортсменов принес победу Украине

Пятница, 27 августа, является третьим днем соревнований на Паралимпиаде-2020, что, как и ее олимпийская предшественница, проходит на территории японского Токио. Несмотря на небольшой спад днем ранее, Украина продолжает ожесточенную борьбу за награды. Как информирует "24 канал", командная копилка наград нашей сборной пополнили очередным "золотом".



Марьяна Шевчук стала лучшей спортсменкой в пауэрлифтинге "до 55 кг". Фото из открытых источников

Лучшей в своей категории "до 55 кг" в пауэрлифтинге стала Марьяна Шевчук. Отметим, что выступление на этих Паралимпийских играх — дебютное в подобного масштабах соревнованиях для спортсменки. Однако это не помешало ей поднять снаряд весом 125 кг, легко опередив всех соперниц.

При этом отмечается, что Шевчук слегка рисковала: во второй раз она "покусилась" на попытку поднять 128 кг. Эта "вершина" ей не покорилась, зато китайские и турецкие коллеги нашей Марьяны улучшили свои результаты. Если в первую попытку им удалось поднять по 118 и 117 кг соответственно, то в следующий раз каждая из спортсменок улучшила результат до 124 кг.

Впрочем, даже этого ни китаянке Сяо Цицзюань, ни турчанке Бесре Думан не хватило, чтобы превзойти старания украинки. Именно поэтому Марьяне Шевчук и досталось паралимпийское золото.

К слову, Украина часто становилась главным чемпионом в этом виде спорта на Паралимпиаде. Прежде "золото" трижды покорилось Лидии Соловьевой.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как украинская сборная закончила свой второй соревновательный день на Паралимпиаде-2020.

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