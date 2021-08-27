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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Еще одно «золото» в зачете: кто из спортсменов принес победу Украине
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Еще одно «золото» в зачете: кто из спортсменов принес победу Украине

Украинской спортсменке удалось стать лучшей в пауэрлифтинге категории «до 55 килограмм»

сегодня, 12:27
Автор:

Вечканова Елена

Пятница, 27 августа, является третьим днем соревнований на Паралимпиаде-2020, что, как и ее олимпийская предшественница, проходит на территории японского Токио. Несмотря на небольшой спад днем ранее, Украина продолжает ожесточенную борьбу за награды. Как информирует "24 канал", командная копилка наград нашей сборной пополнили очередным "золотом".

Еще одно «золото» в зачете: кто из спортсменов принес победу Украине

Марьяна Шевчук стала лучшей спортсменкой в пауэрлифтинге "до 55 кг". Фото из открытых источников

Лучшей в своей категории "до 55 кг" в пауэрлифтинге стала Марьяна Шевчук. Отметим, что выступление на этих Паралимпийских играх — дебютное в подобного масштабах соревнованиях для спортсменки. Однако это не помешало ей поднять снаряд весом 125 кг, легко опередив всех соперниц.

При этом отмечается, что Шевчук слегка рисковала: во второй раз она "покусилась" на попытку поднять 128 кг. Эта "вершина" ей не покорилась, зато китайские и турецкие коллеги нашей Марьяны улучшили свои результаты. Если в первую попытку им удалось поднять по 118 и 117 кг соответственно, то в следующий раз каждая из спортсменок улучшила результат до 124 кг.

Впрочем, даже этого ни китаянке Сяо Цицзюань, ни турчанке Бесре Думан не хватило, чтобы превзойти старания украинки. Именно поэтому Марьяне Шевчук и досталось паралимпийское золото.

К слову, Украина часто становилась главным чемпионом в этом виде спорта на Паралимпиаде. Прежде "золото" трижды покорилось Лидии Соловьевой.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как украинская сборная закончила свой второй соревновательный день на Паралимпиаде-2020.

Также на портале вы можете узнать, почему Паралимпиаде-2020 не удалось пройти без околополитических эксцессов. Из-за чего возникла волна хейта, поднявшаяся против украинских спортсменов в России, читайте в нашем материале. 


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Источник: https://sport.24tv.ua/maryana-shevchuk-zdobula-zoloto-paralimpiyskih-novini-sportu_n1723257
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