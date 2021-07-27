Слезами горю не поможешь: почему британская спортсменка расплакалась в финале Олимпиады-2020

Британская спортсменка Кимберли Вудс, выступающая в гребном слаломе, разрыдалась после получения штрафа в финальном заезде Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщает Daily Express.

Кимберли Вудс - фото из открытых источников

Вудс, получившая 56 секунд штрафа, заняла в финале 10-е, последнее место. Её результат — 177,09 секунды (с учётом штрафа), время победительницы — 105,50 секунды.

"Она отличная спортсменка, но первый штраф подкосил её. После этого она просто изо всех сил пыталась не утратить самообладания", — прокомментировала выступление Вудс бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 Хелен Ривз.

Золото Олимпийских игр в Токио в гребном слаломе завоевала немка Рикарда Функ. Серебряным призёром стала испанка Маялен Чурро. Бронза досталась австралийке Джессике Фокс.

Напомним, что разыгрывающая сборной США по баскетболу Сью Бёрд в матче олимпийского турнира в Японии с Нигерией отдала 13 результативных передач. Тем самым 40-летняя Бёрд, выступавшая знаменосцем сборной США на церемонии открытия, установила новый рекорд XXI века по количеству передач в матчах Олимпийских игр. Это лучший результат с 1996 года, когда её соотечественница Тереза Эдвардс сделала 15 передач.

Добавим, что 13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла "золото" Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине "Стрит". Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр. Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней. О других чемпионах младше 18 лет можете узнать из нашей публикации.

"Комментарии" также писали, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.

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