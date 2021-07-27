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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Каким мировым рекордом ознаменовалась Олимпиада-2020
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Каким мировым рекордом ознаменовалась Олимпиада-2020

Американская баскетболистка вошла в историю Олимпийских игр

сегодня, 13:30
Автор:

Данило Матюха

Разыгрывающая сборной США по баскетболу Сью Бёрд в матче олимпийского турнира в Японии с Нигерией отдала 13 результативных передач. Об этом сообщает APnews. 

Каким мировым рекордом ознаменовалась Олимпиада-2020

Сью Бёрд - фото из открытых источников

Встреча команд завершилась со счётом 81:72 в пользу американской команды.

40-летняя Бёрд, выступавшая знаменосцем сборной США на церемонии открытия, установила новый рекорд XXI века по количеству передач в матчах Олимпийских игр. Это лучший результат с 1996 года, когда её соотечественница Тереза Эдвардс сделала 15 передач.

Отметим, что в общей сложности на Олимпийских играх  Бёрд сделала 100 передач.

Сборные США и Нигерии выступают в группе B. В эту четверку, помимо них, попали команды Японии и Франции. Следующий матч американки проведут 30 июля, они встретятся со сборной Японии.

Напомним, что 13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла "золото" Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине "Стрит". Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр. Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней. О других чемпионах младше 18 лет можете узнать из нашей публикации.

"Комментарии" также писали, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.


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Источник: https://apnews.com/article/2020-tokyo-olympics-sports-basketball-japan-olympic-team-serbia-olympic-team-976c4cbc9667ff4d2b1b9b5ab5e6b684
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