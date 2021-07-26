Дети-чемпионы: в какой дисциплине Олимпийских игр все призовые места завоевали спортсмены до 18 лет

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла "золото" Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине "Стрит". Об этом сообщает Delfi.

Момидзи Нисия. Фото: Delfi

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр. Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней.

Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения. Бразильской спортсменке Лил, занявшей второе место, также 13 лет. Накаями, завоевавшей "бронзу", – 16.

Ранее "Комментарии" писали, что украинская спортсменка Дарья Белодед, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Токио в ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 было проведено с болельщиками, другие 724 — при пустых трибунах.

Экономист исследовательского института Dai-Ichi Life Хидео Кумано считает, что рост заболеваемости и социальные ограничения во время Олимпиады приведут к новым банкротствам. По его словам, количество отмененных заказов номеров в гостиницах приближается к 700 тыс., а убытки могут достичь 50 млрд иен (456 млн долл.). При этом правительство мало помогает гостиничному бизнесу.

"Комментарии" также писали, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.





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