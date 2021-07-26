logo
Русский Українська

BTC/USD

38365.53

ETH/USD

2337.84

LTC/USD

136.92

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Дети-чемпионы: в какой дисциплине Олимпийских игр все призовые места завоевали спортсмены до 18 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Дети-чемпионы: в какой дисциплине Олимпийских игр все призовые места завоевали спортсмены до 18 лет

Кроме того, все медали завоевали девушки

сегодня, 09:27
Автор:

Данило Матюха

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла "золото" Олимпиады-2020 в Токио в дисциплине "Стрит". Об этом сообщает Delfi.

Дети-чемпионы: в какой дисциплине Олимпийских игр все призовые места завоевали спортсмены до 18 лет

Момидзи Нисия. Фото: Delfi

Нисия победила в возрасте 13 лет и 330 дней, став второй в списке самых молодых олимпийских чемпионов летних Игр.  Рекорд принадлежит американке Марджори Гестринг, которая победила в прыжках в воду на Олимпиаде-1936 в Берлине в возрасте 13 лет и 268 дней. 

Соревнования по скейтбордингу проводятся впервые в истории олимпийского движения. Бразильской спортсменке Лил, занявшей второе место, также 13 лет. Накаями, завоевавшей "бронзу", – 16. 

Ранее "Комментарии" писали, что украинская спортсменка Дарья Белодед, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Токио в ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 было проведено с болельщиками, другие 724 — при пустых трибунах.

Экономист исследовательского института Dai-Ichi Life Хидео Кумано считает, что рост заболеваемости и социальные ограничения во время Олимпиады приведут к новым банкротствам. По его словам, количество отмененных заказов номеров в гостиницах приближается к 700 тыс., а убытки могут достичь 50 млрд иен (456 млн долл.). При этом правительство мало помогает гостиничному бизнесу.

"Комментарии" также писали, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rus.delfi.ee/statja/94109409/13-letnyaya-yaponka-vyigrala-zoloto-olimpiady-2020-v-skeytbordinge
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ