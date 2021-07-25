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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Поборется с французом. Украинский шпажист вышел в полуфинал Олимпиады-2020
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Поборется с французом. Украинский шпажист вышел в полуфинал Олимпиады-2020

Украинец поборется с французом Романом Канноном

сегодня, 13:33
Автор:

Харченко Дарина

Украинский шпажист Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020. Там украинец поборется с французом Романом Канноном. Об этом сообщает РБК-Украина.

Поборется с французом. Украинский шпажист вышел в полуфинал Олимпиады-2020

Украинский шпажист Игорь Рейзлин. Фото: twitter.com

Рейзлин победил двух титулованных представителей Швейцарии Беньямина Штеффена (15:11) и Макса Хайнцера (15:12). Потом победил главную "сенсацию" турнира — 18-летнего Мохаммеда Эль-Сайеда из Египта и вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

Ранее "Комментарии" писали, что украинская спортсменка Дарья Билодид, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавируса в Токио и ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 будут проведены с болельщиками, другие 724 — при пустых трибунах.

Экономист исследовательского института Dai-Ichi Life Хидео Кумано считает, что рост заболеваемости и социальные ограничения во время Олимпиады приведут к новым банкротствам. По его словам, количество отмененных бронирований номеров в отелях приближается к 700 тыс., а убытки могут достичь 50 млрд иен (456 млн долл.). При этом правительство мало помогает гостиничному бизнесу.

В то же время в Токио разгорелись протесты. Протестующие собрались у здания столичного правительства Токио в пятницу, 23 июля, когда олимпийский факел прибыл в комплекс накануне церемонии открытия, которая должна состояться днем позже.

Напомним, что на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио, где изобразили Украину без аннексированного Россией Крыма, появилась правильная карта. После скандала, разгоревшегося из-за изображения оккупированного РФ Крыму, карту Olympics Cheer Zone совсем убрали с официального сайта. Но впоследствии она была возвращена уже в правильном виде.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskiy-shpazhist-reyzlin-vyshel-polufinal-1627203822.html
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