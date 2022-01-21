Определился состав олимпийской команды Украины среди женщин по биатлону

В пятницу, 21 января, после окончания (а по сути даже по ходу) индивидуальной гонки в Антхольц-Антерсельве (Италия) определился состав олимпийской команды Украины. Как сообщает prosportua.com, туда вошли Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Ирина Петренко. Вне заявки осталась лидер сборной Анастасия Меркушина, попавшая только в резервный список.

Биатлон - фото из IBU

"Я не буду обижаться, даже если не поеду и буду бороться за Украину на других соревнованиях. Потому что справедливого отбора нет и не может быть из-за всех условий, в которых мы находимся", — сказала Меркушина.

По мнению спортсменки, это спорт, жизнь на этом не кончается. Она будет беспокоиться, поскольку для нее это не в первый раз.



Также отметим, что 26 января в Арбере (Германия) стартует взрослый чемпионат Европы (за эти дни проходит юниорский в Поклюке). И Меркушина примет в нем участие. По крайней мере, тренер женской команды Урош Велепец отмечал, что биатлонистка, не попавшая в состав Олимпиады, выступит на чемпионате Европы. К слову, пропустит Евро Екатерина Бех. Причина – коронавирус.

Что касается завтрашней женской эстафеты в Антхольц-Антерсельве (16:00), то уже известен ее состав. От Украины убегут Валя Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Белосюк.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что украинские юниоры приняли участие в чемпионате Европы по биатлону. Кроме того, комментарии сообщали, что сборная Украины будет впервые представлена в интересном виде спорта на зимних Олимпийских играх 2022 года. Также сообщалось о том, что женская сборная Украины продемонстрировала неожиданный результат на Кубке мира в Рупольдинге.

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