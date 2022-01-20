Украинские юниоры приняли участие в чемпионате Европы по биатлону: результаты соревнований

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Олег Терещенко
Украинские биатлонисты приняли участие в первых эстафетных гонках на проходящем в словенской Поклюке юниорском чемпионате Европы.
Биатлон в Поклюке - фото из открытых источников
Как сообщает suspilne.media, соревновательный день начался со смешанной одиночной эстафеты, в которой Украину представляли Юлия Огородная и Виталий Мандзин. С самого начала украинский тандем оказался вне первой десятки — лидер задали довольно высокий темп, который не смогла держать Городна. Несмотря на неплохую стрельбу, украинка пришла в финиш только 12-ю.
В свою очередь, Мандзин сумел несколько улучшить положение команды, но после двух кругов штрафа во время стрельбы в стойке растерял то, что удалось наверстать во время своего этапа. В конце концов, украинская сборная финишировала на 11-м месте с отставанием от лидеров — немцев — более трех минут и 13-ю промахами на двоих.
Германия (0 4) 40:22,0
Россия (0 11) 12,5
Франция (0 6) 18,8
Италия (0 8) 41,8
Финляндия (1 9) 1:14,4
Словакия (0 11) 1:36,2
...
11. Украина (3 10) 3:11,2
В этот же день украинцы тоже выступали в классической смешанной эстафете. В команду вошли Елена Городная, Лилия Стеблина, Владислав Чихар и Степан Кинаш.
После первого этапа Огородного отставания Украины от первого номера гонки составляло уже около двух минут, а на четвертом этапе Кинаша этот разрыв увеличился до четырех.
В итоге Кинаш, закрывавший эстафету с 12 места, финишировал на этой же позиции. В общей сложности украинская команда проиграла победителям — французам — ходом пять минут, а на огневых рубежах на четырех допустила 13 недостатков.
Франция (0 3) 1:10:36,6
Германия(0 2) 47,1
Чехия (0 7) 59,3
Италия (1, 10) 1:02,2
Болгария (0 8) 1:31,2
Австрия (1 12) 2:05,4
...
12. Украина (0 13) 4:58,9
Чего ждать дальше:
22 января – Чемпионат Европы. Юниоры. Мужские и женские спринты. Поклюка, Словения
23 января – Чемпионат Европы. Юниоры. Мужские и женские гонки преследования. Поклюка, Словения.
Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украины впервые будет представлена в интересном виде спорта на зимней Олимпиаде-2022.
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