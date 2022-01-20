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Украинские юниоры приняли участие в чемпионате Европы по биатлону: результаты соревнований

Украинцы не смогли побороться за призовые места в Словении

сегодня, 19:55
Автор:

Олег Терещенко
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Украинские биатлонисты приняли участие в первых эстафетных гонках на проходящем в словенской Поклюке юниорском чемпионате Европы.

Украинские юниоры приняли участие в чемпионате Европы по биатлону: результаты соревнований

Биатлон в Поклюке - фото из открытых источников

Как сообщает suspilne.media, соревновательный день начался со смешанной одиночной эстафеты, в которой Украину представляли Юлия Огородная и Виталий Мандзин. С самого начала украинский тандем оказался вне первой десятки — лидер задали довольно высокий темп, который не смогла держать Городна. Несмотря на неплохую стрельбу, украинка пришла в финиш только 12-ю.

В свою очередь, Мандзин сумел несколько улучшить положение команды, но после двух кругов штрафа во время стрельбы в стойке растерял то, что удалось наверстать во время своего этапа. В конце концов, украинская сборная финишировала на 11-м месте с отставанием от лидеров — немцев — более трех минут и 13-ю промахами на двоих.

Чемпионат Европы (юниоры). Поклюка, Словения. Одиночная смешанная эстафета

Германия (0 4) 40:22,0

Россия (0 11) 12,5

Франция (0 6) 18,8

Италия (0 8) 41,8

Финляндия (1 9) 1:14,4

Словакия (0 11) 1:36,2

...

11. Украина (3 10) 3:11,2

В этот же день украинцы тоже выступали в классической смешанной эстафете. В команду вошли Елена Городная, Лилия Стеблина, Владислав Чихар и Степан Кинаш.

После первого этапа Огородного отставания Украины от первого номера гонки составляло уже около двух минут, а на четвертом этапе Кинаша этот разрыв увеличился до четырех.

В итоге Кинаш, закрывавший эстафету с 12 места, финишировал на этой же позиции. В общей сложности украинская команда проиграла победителям — французам — ходом пять минут, а на огневых рубежах на четырех допустила 13 недостатков.

Чемпионат Европы (юниоры). Поклюка, Словения. Смешанная эстафета

Франция (0 3) 1:10:36,6

Германия(0 2) 47,1

Чехия (0 7) 59,3

Италия (1, 10) 1:02,2

Болгария (0 8) 1:31,2

Австрия (1 12) 2:05,4

...

12. Украина (0 13) 4:58,9

Чего ждать дальше:

22 января – Чемпионат Европы. Юниоры. Мужские и женские спринты. Поклюка, Словения

23 января – Чемпионат Европы. Юниоры. Мужские и женские гонки преследования. Поклюка, Словения.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украины впервые будет представлена в интересном виде спорта на зимней Олимпиаде-2022.



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Источник: https://suspilne.media/199588-uniorska-zbirna-ukraini-zaversila-vistup-v-estafetah-na-cempionati-evropi-z-biatlonu-rezultati/
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