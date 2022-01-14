Женская сборная Украины продемонстрировала неожиданный результат на Кубке мира в Рупольдинге

В пятницу, 14 января, на Кубке мира в Рупольдинге прошла женская эстафета. Как сообщает suspilne.media, в гонке приняли участие 23 сборных, в том числе и сборная Украины.

Украинская биатлонистка - фото из GETTY IMAGES

В сборной "сине-желтых", по сравнению с предыдущими эстафетами вне состава, оказались Дарья Блашко и Елена Белосюк, зато в эстафетах сезона 2021/22 дебютировала Валентина Семеренко. Закрывать гонку должна Анастасия Меркушина.

Открывать женскую эстафету для сборной Украины должна была Ирина Петренко. Украинская биатлонистка

показала 21-й результат среди 23 спортсменок, проиграв 1 час 2 минуты норвежцы Марте Олсбю Ройзеланд. И на этой же позиции передала эстафету Юлии Джими.

Джима существенно улучшила позицию Украины. Если после первой стрельбы, где она закрыла все пять мишеней без ошибок, лидер сборной Украины подняла команду на 19-е место, то после "стойки", несмотря на один дополнительный патрон, удалось подняться в топ-15.

На передаче эстафеты Украина была 14-й. Причем Джиме удалось еще и снизить отставание от лидера на 11 секунд, хотя на дистанции украинка показала лишь седьмой результат.

Движение вверх Украина продолжила на третьем этапе Валентина Семеренко. На первой стрельбе 35-летняя биатлонистка, несмотря на дополнительный патрон, подняла Украину еще на две позиции. А после "стойки" Украина уже была девятой – расстояние от топ-6 составляло всего 19 секунд.

Однако удержать девятую позицию и сразиться за восьмую Семеренко не смогла. На последнем круге биатлонистка проиграла ходом, благодаря чему Германия опередила Украину.

Анастасии Меркушин пришлось начинать последний этап Украины на десятой позиции. И хотя она двигалась медленнее конкуренток, уже на первом огневом рубеже ей удалось вернуть Украину в топ-8. В минуте находились команды с третьего по 10-е место, так что на "стойке" положение украинок еще могло измениться.

На "стойке" Меркушин использовал еще один дополнительный патрон. Именно это помешало сразиться за восьмое место: на финише украинка показала девятый результат.

Победительницами гонки стали биатлонистки из Франции. На финише они обогнали Швецию с преимуществом в 35 секунд. Топ-3 заперла Россия.

Кубок мира. Шестой этап (Рупольдинг): женская эстафета. Результат

Франция (0 4) 1:10:50.0

Швеция (0 2) 35.1

Россия (0 6) 1:12.2

Германия (1 5) 1:26.6

Беларусь (1 7) 1:27.8

Италия (0 7) 1:28.4

...

9. Украина (0 6) 2:41.2

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинский биатлонист совершил сенсацию на Кубке мира.

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