Сборная Украины впервые будет представлена в интересном виде спорта на зимней Олимпиаде-2022

Как стало известно, впервые с 2002 года украинцы будут представлены на Зимних Играх в бобслее.

Лидия Гунько - фото из sport24.ua

Как сообщает suspilne.media, отобраться на Олимпиаду смогла украинская бобслеистка Лидия Гунько, получившая лицензию в соревновании по монобобу.

Это дисциплина, где в бобе находится только пилотес, без других членов экипажа. Монобоб дебютирует в программе Олимпийских игр в Пекине. И сразу в нем будет представительство Украины.

Гунько — первая украинская бобслеистка, которая в последние два сезона объединяет соревнования в монобобе и женской двойке. Но, к сожалению, в двойке украинская команда отобраться не смогла – нескольких мест для попадания на Олимпиаду не хватило.

Зато благодаря "бронзе" на последнем квалификационном этапе в монобобе, Лидия Гунько получила необходимую позицию в мировом рейтинге. И с последним проходным результатом попала в заявку на Олимпиаду-2022.

"Это очень волнительно. Я к этому уходила очень долго. Эту дисциплину только ввели в олимпийскую программу, и этот вид спорта очень молод для нашей страны. Я считаю, что это очень достойный результат", — прокомментировала украинская спортсменка.

Некоторые факты

– Женская бобслейная команда в Украине была создана в 2019 году, до того ее не было.

– Украина впервые с 2002 года будет представлена в бобслее на Олимпийских играх. И впервые за все время – в женском бобслее.

— Всего на Олимпиаду-2022 в монобобе отобрались 20 спортсменок из 16 разных стран. Украинка Лидия Гунько – одна из них.

Соревнования по монобобу будут открывать программу Олимпийских игр в бобслее: первые заезды состоятся в воскресенье, 13 февраля, а решающие — в понедельник, 14 февраля.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что женская сборная Украины продемонстрировала неожиданный результат на Кубке мира в Рупольдинге.

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