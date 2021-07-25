Олимпиада-2020: украинский фехтовальщик завоевал "бронзу"

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Он победил в индивидуальной мужской шпаге. Украинец боролся за третье место, где победил итальянца Андреа Сантарелли.

Фехтувальник Ігор Рейзлін. Фото: Суспільне

Украинец уступал по ходу поединка 1:4, но сумел переломить ход поединка и победить соперника.

В первом раунде Рейзлин победил швейцарца Бенджамина Штеффена (15:11), а во втором — еще одного представителя этой страны Макса Хейзнера (15:12).

В четвертьфинале Рейзлин одолел 18-летнего представителя Египта Мохаммеда Ельсаеда (15:13).

Ранее "Комментарии" писали, что украинский шпажист Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020. Там украинец поборется с французом Романом Канноном.

Также "Комментарии" писали, что украинская спортсменка Дарья Белодед, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавируса в Токио в ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 было проведено с болельщиками, другие 724 — при пустых трибунах.

Экономист исследовательского института Dai-Ichi Life Хидео Кумано считает, что рост заболеваемости и социальные ограничения во время Олимпиады приведут к новым банкротствам. По его словам, количество отмененных заказов номеров в гостиницах приближается к 700 тыс., а убытки могут достичь 50 млрд иен (456 млн долл.). При этом правительство мало помогает гостиничному бизнесу.

"Комментарии" также писали, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.







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