logo
Русский Українська

BTC/USD

34106.80

ETH/USD

2124.68

LTC/USD

124.18

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Олимпиада-2020: украинский фехтовальщик завоевал "бронзу"
commentss НОВОСТИ Все новости

Олимпиада-2020: украинский фехтовальщик завоевал "бронзу"

Украинец боролся за третье место, где победил итальянца Андреа Сантарелли

сегодня, 15:41
Автор:

Харченко Дарина

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Он победил в индивидуальной мужской шпаге. Украинец боролся за третье место, где победил итальянца Андреа Сантарелли.

Олимпиада-2020: украинский фехтовальщик завоевал "бронзу"

Фехтувальник Ігор Рейзлін. Фото: Суспільне

Украинец уступал по ходу поединка 1:4, но сумел переломить ход поединка и победить соперника.

В первом раунде Рейзлин победил швейцарца Бенджамина Штеффена (15:11), а во втором — еще одного представителя этой страны Макса Хейзнера (15:12).

В четвертьфинале Рейзлин одолел 18-летнего представителя Египта Мохаммеда Ельсаеда (15:13). 

Ранее "Комментарии" писали, что украинский шпажист Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020. Там украинец поборется с французом Романом Канноном.

Также "Комментарии" писали, что украинская спортсменка Дарья Белодед, которая первой принесла нашей команде бронзовую награду, расплакалась после своего турнира, где она победила соперницу. Затем дзюдоистка рассказала, почему она так отреагировала.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавируса в Токио в ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 было проведено с болельщиками, другие 724 — при пустых трибунах.

Экономист исследовательского института Dai-Ichi Life Хидео Кумано считает, что рост заболеваемости и социальные ограничения во время Олимпиады приведут к новым банкротствам. По его словам, количество отмененных заказов номеров в гостиницах приближается к 700 тыс., а убытки могут достичь 50 млрд иен (456 млн долл.). При этом правительство мало помогает гостиничному бизнесу.

"Комментарии" также писали, что постоянно возникают скандалы из-за допинга с российскими спортсменами. На этот раз в "допинговый" скандал попали российские гребцы. Так, после взятия пробы медики подтвердили наличие в их крови запрещенных препаратов, поэтому в РФ приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ