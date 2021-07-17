Кто из украинских олимпийцев первым прибыл в Токио

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Данило Матюха
В Токио прибыли первые представители олимпийской сборной Украины. Об этом сообщает Национальный Олимпийский комитет (НОК) Украины.
Олимпиада в Токио - фото из открытых источников
После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на COVID украинцы отправились в Олимпийскую деревню.
Сегодня у атлетов будет возможность более детально ознакомиться с Олимпийским поселком и провести свои первые тренировки на его территории.
На Играх в Токио Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта. С 23 июля они будут представлять нашу страну на Олимпийских играх, которые в этом году будут проходить в Японии.
Напомним, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды результат теста на COVID-19 оказался положительным.
Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.
Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.
Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.
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