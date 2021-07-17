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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Кто из украинских олимпийцев первым прибыл в Токио
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Кто из украинских олимпийцев первым прибыл в Токио

Украинские представители трех спортивных дисциплин уже находятся в Олимпийской деревне

сегодня, 17:00
Автор:

Данило Матюха

В Токио прибыли первые представители олимпийской сборной Украины. Об этом сообщает Национальный Олимпийский комитет (НОК) Украины.

Кто из украинских олимпийцев первым прибыл в Токио

Олимпиада в Токио - фото из открытых источников

После прохождения в международном аэропорту Токио всех необходимых миграционных процедур, проверки документов, сдачи теста на COVID украинцы отправились в Олимпийскую деревню.

"Первыми жителями Олимпийского дома стали наши представители бокса, дзюдо и стрельбы из лука", — говорится в сообщении НОК.

Сегодня у атлетов будет возможность более детально ознакомиться с Олимпийским поселком и провести свои первые тренировки на его территории.

Кто из украинских олимпийцев первым прибыл в Токио - фото 2
Кто из украинских олимпийцев первым прибыл в Токио - фото 3
Кто из украинских олимпийцев первым прибыл в Токио - фото 4

На Играх в Токио Украина представлена 157-ю спортсменами, выступающими в 25 видах спорта. С 23 июля они будут представлять нашу страну на Олимпийских играх, которые в этом году будут проходить в Японии.

Напомним, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды  результат теста на COVID-19 оказался положительным. 

Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.


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Источник: http://noc-ukr.org/news/21606/
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