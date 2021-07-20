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Кто из украинских футбольных арбитров будет работать на олимпиаде в Токио

Команда украинских женщин-арбитров будет судить один из матчей Олимпиады-2020

сегодня, 12:04
Автор:

Данило Матюха

Украинская арбитр Катерина Монзуль будет работать на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Кто из украинских футбольных арбитров будет работать на олимпиаде в Токио

Екатерина Монзуль - фото из открытых источников

Арбитр в составе международной бригады обслужит матч женского футбольного турнира между сборными Китая и Бразилии.

Помогать Монзуль на линии будут Марина Стрелецкая (Украина) и Люси Ратайова (Чехия). Четвертый арбитр — Стефани Фраппар (Франция). Арбитр VAR — Гильермо Гуадра Фернандес (Испания). VAR-ассистенты — Бенуа Милль (Франция), Сэм Фишвик (Германия) и Дженни Палмквист (Швеция).

Поединок Китай — Бразилия запланирован 21 июля. Начало — 11:00 по Киеву.

Напомним, что российская женская сборная по регби изолируется на два дня в Японии после того, как у массажиста команды  результат теста на COVID-19 оказался положительным. 

Кроме того, 13 июля в Токио было зарегистрировано 1149 случаев заражения COVID-19. Это самый высокий показатель с тех пор, как 22 января было зарегистрировано 1184 случая, и 25-й день подряд, когда число случаев заболевания было выше, чем в тот же день неделей ранее. Также в городе растет число инфекций, вызванных "Дельта"-штаммом коронавируса.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, кому же удастся поприсутствовать на Олимпиаде в качестве зрителя. Подробности — в нашей публикации.

Также на портале вы можете узнать о том, почему организаторы соревнований в Токио запретят алкоголь и громкие выкрикивания во время Олимпийских игр. В чем причина подобных ограничений, читайте в нашем материале.

Также интернет-портал "Комментарии" сообщал, что, возможно, скоро мир ждут масштабные изменения в футбольных правилах. По крайней мере ФИФА этого точно не исключает, тестируя несколько нововведений на специальном турнире Future of Football Cup (Кубок будущего футбола) в Нидерландах.




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Источник: https://uaf.ua/article/42787
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