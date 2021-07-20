Какие кардинальные изменения могут ждать футбол в ближайшие годы: в Нидерландах тестируют новые правила (ВИДЕО)



















Возможно, скоро мир ждут масштабные изменения в футбольных правилах. По крайней мере ФИФА этого точно не исключает, тестируя несколько нововведений на специальном турнире Future of Football Cup (Кубок будущего футбола) в Нидерландах. Об этом сообщает The Mirror.

Новые правила футбола - фото из открытых источников

В матчах участвуют юношеские команды – "ПСВ", "АЗ", "Брюгге" и "РБ Лейпциг". Вот пять новых правил, которые тестируют на турнире:

• Ввод мяча из аута ногами.

• Розыгрыш штрафных ударов в одиночку, с помощью дриблинга.

• Неограниченное количество замен.

• Временное удаление на 5 минут после получения желтой карточки.

• Два тайма по 30 минут чистого времени.

Голландцы в обновленном футболе пока единоличные короли: 15 июля "АЗ" разбил "РБ Лейпциг" (6:0), а спустя несколько часов "ПСВ" одержал зрелищную победу над "Брюгге" – 4:3.





На турнире голы забивают просто пачками (13 за две игры), несмотря на меньшую длительность таймов по сравнению с действующими правилами – матчи урезали на пятнадцать минут. Однако такую высокую результативность можно объяснить отсутствием турнирных задач и отличным настроением, которое помогает юношам раскрепоститься и забивать действительно много.

О своем положительном отношении к изменениям в футбольных правилах уже высказывались многие футболисты и тренеры, но главный сторонник этих идей – президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.

"Мы должны смотреть в будущее, потому что молодые люди сейчас погружены в видеоигры. Мы тонем. Через восемь лет вы увидите, что дети, которые родились сейчас, не будут заинтересованы футболом. Мы должны брать пример с баскетбола и играть два тайма по 30 минут. Еще нужно ввести двухминутные тайм-ауты. Это придаст сюжету пикантности, потому что на сцену выходит тренер. Скажите, а для чего еще нужен тренер? Они же не все как Карло Анчелотти, который только разговаривает со своими игроками. Есть и такие, как Маурицио Сарри. Он рисует игровые схемы на планшете, пытается что-то объяснить по тактике и стратегии игры. Людям интересно будет это смотреть", — говорит президент итальянского клуба.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.

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