Какие кардинальные изменения могут ждать футбол в ближайшие годы: в Нидерландах тестируют новые правила (ВИДЕО)

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Данило Матюха
Возможно, скоро мир ждут масштабные изменения в футбольных правилах. По крайней мере ФИФА этого точно не исключает, тестируя несколько нововведений на специальном турнире Future of Football Cup (Кубок будущего футбола) в Нидерландах. Об этом сообщает The Mirror.
Новые правила футбола - фото из открытых источников
В матчах участвуют юношеские команды – "ПСВ", "АЗ", "Брюгге" и "РБ Лейпциг". Вот пять новых правил, которые тестируют на турнире:
• Ввод мяча из аута ногами.
• Розыгрыш штрафных ударов в одиночку, с помощью дриблинга.
• Неограниченное количество замен.
• Временное удаление на 5 минут после получения желтой карточки.
• Два тайма по 30 минут чистого времени.
Голландцы в обновленном футболе пока единоличные короли: 15 июля "АЗ" разбил "РБ Лейпциг" (6:0), а спустя несколько часов "ПСВ" одержал зрелищную победу над "Брюгге" – 4:3.
На турнире голы забивают просто пачками (13 за две игры), несмотря на меньшую длительность таймов по сравнению с действующими правилами – матчи урезали на пятнадцать минут. Однако такую высокую результативность можно объяснить отсутствием турнирных задач и отличным настроением, которое помогает юношам раскрепоститься и забивать действительно много.
О своем положительном отношении к изменениям в футбольных правилах уже высказывались многие футболисты и тренеры, но главный сторонник этих идей – президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.
Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.
К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.
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