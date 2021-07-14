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Главная Новости Спорт футбол За что УЕФА хочет оштрафовать английских фанатов, которые посещали финал Евро-2020 в Лондоне
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За что УЕФА хочет оштрафовать английских фанатов, которые посещали финал Евро-2020 в Лондоне

Это должно быть уже второй штраф для болельщиков сборной Англии на этом чемпионате Европы

сегодня, 18:30
Автор:

Данило Матюха

Финалистов чемпионата Европы сборную Англии могут наказать из-за неприемлемого поведения до и во время воскресного финала против Италии. Об этом сообщает UEFA.

За что УЕФА хочет оштрафовать английских фанатов, которые посещали финал Евро-2020 в Лондоне

Английские фанаты - фото: The Sun

На данный момент против англичан возбуждено два дисциплинарных дела: один за события, произошедшие на стадионе, а другой за беспорядки среди болельщиков перед матчем, которые пытались пробиться на "Уэмбли".

В УЕФА подтвердил, что болельщики без билетов все-таки присутствовали на финале чемпионата Европы. Об этом свидетельствуют численные видеоматериалы ассоциации по данному делу.

Также в социальных сетях имеется множество видеороликов с людьми, демонстрирующими агрессивное поведение и инициирующими драки. Кроме того, на некоторых видео можно увидеть, как они преодолевают охрану и штурмуют защитные барьеры, чтобы войти на стадион.

После полуфинала между Данией и Англией УЕФА также возбудил дело против англичан. Организация приняло решение оштрафовать Англию на миллион гривен за использование лазерного луча против датских игроков, гул и освистывание с трибун во время исполнения национального гимна Дании, а также использование пиротехники.

Напомним, что 49 человек были арестованы во время воскресного финала чемпионата Европы между Италией и Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В то же время 19 офицеров британской полиции получили ранения, пытаясь отслеживать толпу в связи с разборками на стадионе "Уэмбли", которые начались после победы Италии в серии пенальти.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.



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Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/026b-12bf082400d7-69bdb3b49fd0-1000--uefa-euro-2020-italy-v-england/#
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