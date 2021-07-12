Сколько английских полицейских пострадали во время столкновений после финала Евро-2020

49 человек были арестованы во время воскресного финала чемпионата Европы между Италией и Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом сообщает TV 2 Sport.

Столкновения на "Уэмбли". Фото: Ritzau Scanpix

В то же время 19 офицеров британской полиции получили ранения, пытаясь отслеживать толпу в связи с разборками на стадионе "Уэмбли", которые начались после победы Италии в серии пенальти. Столкновения между болельщиками и офицерами происходили как на стадионе, так и вне его.

"За сутки мы совершили 49 арестов за ряд правонарушений. Офицеры патрулировали наши улицы всю ночь", — сообщили в полиции Лондона.

Также стало известно, что примерно за два часа до финального свистка несколько футбольных фанатов ворвались на "Уэмбли", где столкнулись с офицерами и охранниками. По словам органов безопасности, некоторым людям удалось проникнуть на английскую национальную арену, не имея билета.

Пока неизвестно, есть ли среди арестованных те, которые не имели билетов. Английская футбольная ассоциация называет вторжения людей на стадион "абсолютно недопустимыми".

Напомним, что во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки. Миланским врачам удалось спасти жизни 15 раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной степени тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб.

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!