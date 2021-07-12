logo
Русский Українська

BTC/USD

33656.56

ETH/USD

2107.84

LTC/USD

136.26

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Сколько английских полицейских пострадали во время столкновений после финала Евро-2020
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько английских полицейских пострадали во время столкновений после финала Евро-2020

Правоохранители арестовали более 40 человек

сегодня, 13:13
Автор:

Данило Матюха

49 человек были арестованы во время воскресного финала чемпионата Европы между Италией и Англией на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом сообщает TV 2 Sport.

Сколько английских полицейских пострадали во время столкновений после финала Евро-2020

Столкновения на "Уэмбли". Фото: Ritzau Scanpix

В то же время 19 офицеров британской полиции получили ранения, пытаясь отслеживать толпу в связи с разборками на стадионе "Уэмбли", которые начались после победы Италии в серии пенальти. Столкновения между болельщиками и офицерами происходили как на стадионе, так и вне его.

"За сутки мы совершили 49 арестов за ряд правонарушений. Офицеры патрулировали наши улицы всю ночь", — сообщили в полиции Лондона.

Также стало известно, что примерно за два часа до финального свистка несколько футбольных фанатов ворвались на "Уэмбли", где столкнулись с офицерами и охранниками. По словам органов безопасности, некоторым людям удалось проникнуть на английскую национальную арену, не имея билета.

Пока неизвестно, есть ли среди арестованных те, которые не имели билетов. Английская футбольная ассоциация называет вторжения людей на стадион "абсолютно недопустимыми".

Напомним, что во время празднования победы сборной на Евро-2020 в Италии начались массовые беспорядки. Миланским врачам удалось спасти жизни 15 раненых людей, трое из которых имели тяжелые ранения. Их госпитализировали и констатировали травмы чрезвычайной степени тяжести, которые молодые люди получили от самодельных бумажных бомб. 

Добавим, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.tv2.dk/fodbold/2021-07-12-19-betjente-saret-ved-em-finalen
Теги:
comments

Обусуждения

борис харьков

сегодня, 12:21

англичане всегда отличались необузданним буйним нравом..

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ