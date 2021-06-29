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Главная Новости Спорт футбол В какой форме сборная Украины сыграет со Швецией (ФОТО)
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В какой форме сборная Украины сыграет со Швецией (ФОТО)

Матч состоится сегодня в 22:00

сегодня, 16:20
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени в шотландском Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу. На поле встретятся сборные Украины и Швеции.  Об этом сообщила пресс-служба УАФ. 

В какой форме сборная Украины сыграет со Швецией (ФОТО)

Сборная Украины по футболу - фото из открытых источников

Отмечается, что во время совещания с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Сборная Швеции выйдет на поле в желтом. 

В какой форме сборная Украины сыграет со Швецией (ФОТО) - фото 2

В какой форме сборная Украины сыграет со Швецией (ФОТО) - фото 3

Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Согласно прогнозам букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка. На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,15, а на то, что победят шведы, — 2,44.

Защитник сборной Швеции и Ньюкасла Эмиль Крафт накануне матча 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) против Украины рассказал, кого считает наиболее опасным соперником среди подопечных Андрея Шевченка. Со слов шведского футболиста, больше всех в составе украинской сборной нужно остерегаться Андрея Ярмоленко.

Ранее портал "Комментарии" также писал, что английские футболисты считаются фаворитами футбольного поединка против Германии в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Матч состоится в Лондоне на "Уэмбли" сегодня, 29 июня, в 19:00.



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Источник: https://uaf.ua/article/42634
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