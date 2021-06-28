Игрок сборной Швеции назвал самого опасного футболиста в составе Украины

Защитник сборной Швеции и Ньюкасла Эмиль Крафт накануне матча 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) против Украины рассказал, кого считает наиболее опасным соперником среди подопечных Андрея Шевченка. Со слов шведского футболиста, больше всех в составе украинской сборной нужно остерегаться Андрея Ярмоленко. Об этом пишет НВ, ссылаясь на Expressen.

Эмиль Крафт - фото из открытых источников

Кроме того, Крафт дал оценку игре украинского нападающего не только в рамках Чемпионата Европы, а в Премьер-лиге Англии, где выступают оба игрока.

"Он хорошо обращается с мячом. Он очень опасен, когда врывается и доводит до удара, что уже показал ранее. Он отличный футболист. Если нужно назвать одного футболиста сборной Украины, которого нам надо остерегаться — назову Ярмоленко", — сказал шведский защитник.

Напомним, что 29 июня в шотландском Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу, в котором украинская сборная встретится со сборной Швеции. Согласно прогнозов букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка. Впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что футбольная сборная Франции является фаворитом поединка со Швейцарией в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Матч состоится сегодня, 28 июня, в Бухаресте.









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