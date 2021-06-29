logo
Русский Українська

BTC/USD

35237.51

ETH/USD

2159.03

LTC/USD

143.19

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Англия – Германия: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2020
commentss НОВОСТИ Все новости

Англия – Германия: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2020

Матч состоится сегодня в 19:00

сегодня, 11:40
Автор:

Елизавета Черных

Английские футболисты считаются фаворитами футбольного поединка против Германии в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Матч состоится в Лондоне на "Уэмбли" сегодня, 29 июня, в 19:00, пишет издание OBOZREVATEL. 

Англия – Германия: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2020

Англия – Германия: прогноз букмекеров на матч - фото из открытых источников

Спортивные аналитики предлагают поставить на победу подопечных Гарета Саутгейта за 2,45, на ничью – за 3,10. Вероятность триумфа "Бундестим" также оценивается коэффициентом 3,10. Котировки на выход англичан в четвертьфинал составляют 1,7, а на успех немцев можно сделать ставку за 2,05.

Англия – Германия: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2020 - фото 2

Напомним, что сегодня в 22:00 по киевскому времени также состоится матч 1/8 финала Евро-2020, в котором встретятся сборные Швеции и Украины. Впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей. Где смотреть трансляцию матча, можно увидеть по ссылке

Согласно прогнозам букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка. На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,15, а на то, что победят шведы, — 2,44. 

Защитник сборной Швеции и Ньюкасла Эмиль Крафт накануне матча 1/8 финала против Украины рассказал, кого считает наиболее опасным соперником среди подопечных Андрея Шевченка. Со слов шведского футболиста, больше всех в составе украинской сборной нужно остерегаться Андрея Ярмоленко. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое предположение касаемо того, кто станет победителем Чемпионата Европы по футболу. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/sport/football/angliya-germaniya-bukmekeryi-nazvali-favorita-matcha-18-finala-evro-2020.htm?_ga=2.239265155.1243918713.1624790748-227395441.1620644266&_gl=1*195yjzk*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNDk1MTIyN
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ