Англия – Германия: прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2020

Английские футболисты считаются фаворитами футбольного поединка против Германии в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Матч состоится в Лондоне на "Уэмбли" сегодня, 29 июня, в 19:00, пишет издание OBOZREVATEL.

Англия – Германия: прогноз букмекеров на матч - фото из открытых источников

Спортивные аналитики предлагают поставить на победу подопечных Гарета Саутгейта за 2,45, на ничью – за 3,10. Вероятность триумфа "Бундестим" также оценивается коэффициентом 3,10. Котировки на выход англичан в четвертьфинал составляют 1,7, а на успех немцев можно сделать ставку за 2,05.





Напомним, что сегодня в 22:00 по киевскому времени также состоится матч 1/8 финала Евро-2020, в котором встретятся сборные Швеции и Украины. Впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей. Где смотреть трансляцию матча, можно увидеть по ссылке.

Согласно прогнозам букмекеров, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка. На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,15, а на то, что победят шведы, — 2,44.

Защитник сборной Швеции и Ньюкасла Эмиль Крафт накануне матча 1/8 финала против Украины рассказал, кого считает наиболее опасным соперником среди подопечных Андрея Шевченка. Со слов шведского футболиста, больше всех в составе украинской сборной нужно остерегаться Андрея Ярмоленко.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое предположение касаемо того, кто станет победителем Чемпионата Европы по футболу.





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