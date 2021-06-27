logo
Русский Українська

BTC/USD

33301.90

ETH/USD

1841.41

LTC/USD

127.51

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Швеция - Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020
commentss НОВОСТИ Все новости

Швеция - Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Сборная Украины попытается выйти в четвертьфинал турнира

сегодня, 14:31
Автор:

Елизавета Черных

29 июня в шотландском Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), в котором украинская сборная встретится со сборной Швеции. Согласно прогнозам букмекером, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка, пишет "УНИАН". 

Швеция - Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

Сборная Украины по футболу - фото из открытых источников

На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,15, а на то, что победят шведы — 2,44.

Выход сборной Украины в 1/4 финала букмекеры оценили коэффициентом 2,20. На проход Швеции можно поставить с коэффициентом 1,72.

Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вопрос об отставке тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко после проигрыша сборной Австрии является неактуальным. Так считает первый вице-президент УАФ Олег Протасов. Вице-президент УАФ также отметил, что наша сборная справедливо проиграла австрийской. По его словам, сборная Австрии в матче сыграла лучше.

В материале нашего издания также можно прочитать, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. Тридцатипятилетнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sport.unian.net/football/shveciya-ukraina-prognoz-bukmekerov-na-match-evro-2020-novosti-futbola-11465056.html?_gl=1*1bukyqc*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_P6EEJX21DY*MTYyNDc5MDc0Ni4xMjguMS4xNjI0NzkxNDQ2LjU2*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNDc5MDc0Ni4xMjg
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ