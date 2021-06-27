Швеция - Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

29 июня в шотландском Глазго состоится матч 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), в котором украинская сборная встретится со сборной Швеции. Согласно прогнозам букмекером, сборная нашей страны является аутсайдером грядущего футбольного поединка, пишет "УНИАН".

Сборная Украины по футболу - фото из открытых источников

На победу Украины в основное время матча можно поставить с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,15, а на то, что победят шведы — 2,44.

Выход сборной Украины в 1/4 финала букмекеры оценили коэффициентом 2,20. На проход Швеции можно поставить с коэффициентом 1,72.

Напомним, что впервые в своей истории подопечные Андрея Шевченко смогли выйти из группы на чемпионате Европы. После победы Швеции и Испании в заключительных матчах группы Е сборная Украины смогла попасть в четверку команд, выходящих с третьей позиции. При этом Швеция набрала семь очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вопрос об отставке тренера украинской сборной по футболу Андрея Шевченко после проигрыша сборной Австрии является неактуальным. Так считает первый вице-президент УАФ Олег Протасов. Вице-президент УАФ также отметил, что наша сборная справедливо проиграла австрийской. По его словам, сборная Австрии в матче сыграла лучше.

В материале нашего издания также можно прочитать, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. Тридцатипятилетнему игроку понравилось то, как играет наша национальная команда. Вопреки хорошему уровню шведов с которыми игрокам предстоит встретиться в 1/8 турнира, Акинфеев считает, что сборная Украины имеет все шансы на выход в следующий этап.





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