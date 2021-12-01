В Чехии произошел инцидент: глава Белорусской федерации футбола и его жена были доставлены в полицию

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Олег Терещенко
Во вторник, 30 ноября, чешская полиция задержала главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова и его супругу. Как передает zerkalo.io, причиной такого действия со стороны властей стало нарушение карантина со стороны супругов Базановых, пытавшихся посетить матч между женскими сборными Чехии и Белоруси.
Владимир Базанов - фото news.zerkalo.io
Руководитель федерации и его супруга были доставлены в один из полицейских участков Моравско-Силезского края.
Сначала руководство местной полиции отказывалось называть конкретные фамилии задержанных, но затем информация все же всплыла. По словам представителя правоохранительных органов Моравско-Силезского края Йироушкова Владимира Базанова и его супругу нарушили требования, установленные Минздравом Чехии, в связи с условиями въезда на территорию страны.
Как сообщается, супружеской паре Базановых был предоставлен срок покинуть страну до полуночи 1 декабря.
В посольстве Беларуси в Чехии комментировать произошедшее отказались.
Заметим, что в белорусских средств массовой информации не было ни одного упоминания об этом инциденте. На сайте Белорусской федерации только сообщили о переносе матча между национальными женскими сборными по футболу Чехией и Белоруссией. Причиной послужили положительные результаты тестов на коронавирус у нескольких игроков белорусской сборной.
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