В Чехии произошел инцидент: глава Белорусской федерации футбола и его жена были доставлены в полицию

Во вторник, 30 ноября, чешская полиция задержала главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова и его супругу. Как передает zerkalo.io, причиной такого действия со стороны властей стало нарушение карантина со стороны супругов Базановых, пытавшихся посетить матч между женскими сборными Чехии и Белоруси.

Владимир Базанов - фото news.zerkalo.io

Руководитель федерации и его супруга были доставлены в один из полицейских участков Моравско-Силезского края.

Сначала руководство местной полиции отказывалось называть конкретные фамилии задержанных, но затем информация все же всплыла. По словам представителя правоохранительных органов Моравско-Силезского края Йироушкова Владимира Базанова и его супругу нарушили требования, установленные Минздравом Чехии, в связи с условиями въезда на территорию страны.

Как сообщается, супружеской паре Базановых был предоставлен срок покинуть страну до полуночи 1 декабря.

В посольстве Беларуси в Чехии комментировать произошедшее отказались.

Заметим, что в белорусских средств массовой информации не было ни одного упоминания об этом инциденте. На сайте Белорусской федерации только сообщили о переносе матча между национальными женскими сборными по футболу Чехией и Белоруссией. Причиной послужили положительные результаты тестов на коронавирус у нескольких игроков белорусской сборной.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, как мяч и корзина из-под персиков завоевали всемирное признание. "Комментарии" сообщали, сколько денег в среднем зарабатывает футболист в украинской ПФЛ, и как ФИФА готовится упростить работу арбитрам на матчах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!