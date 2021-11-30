ФИФА готовится упростить работу арбитрам на матчах

В скором времени арбитрам футбольных матчей могут намного упростить работу. Речь о том, что Международная футбольная организация (ФИФА) готовит к тестированию новую, наполовину автоматическую систему для определения положения футболистов вне игры. Как передает prsport.net, первое ее испытание пройдет уже в этом году, на Кубке арабских наций. В случае успеха ее тестирования, данная система будет внедряться в работу арбитров уже на протяжении следующих двух лет.

Помощник главного арбитра - фото с открытых источников

Суть работы новой системы

Под крышей каждой из спортивных арен будет устанавливаться камера, которая будет снимать все, что происходит на поле. Ее данные будут обрабатываться. Будет производится расчёт виртуальной линии афсайда и того места, с которого был сделан пас. В итоге эта информация будет предоставлена оператору практически по секундно, что позволит ему разглядеть данную картинку на экране. После этого видеоассистент главного арбитра сможет проверить, был ли на самом деле офсайд или нет.

Стоит напомнить, что работу такой системы впервые испытают на Кубке арабских наций, который стартует 30 ноября и продлится до 18 декабря. Если все пройдет отлично, и она продемонстрирует ожидаемую эффективность и снизит количество судейских ошибок при определении положения вне игры, в дальнейшем подобные полуавтоматические системы будут установлены на всех спортивных аренах, где используют систему видеоповторов VAR.

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